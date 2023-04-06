У Фінляндії Санна Марін іде з посади прем'єрки

Партія Марін посіла лише третє місце на нещодавніх парламентських виборах, тому вона подала прохання про відставку. Втім, Марін виконуватиме обов'язки очільниці уряду до формування нового кабінету.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін після поразки її Соціал-демократичної партії на парламентських виборах подала прохання про відставку. Це прохання задовольнив президент країни Саулі Нііністьо, повідомила канцелярія президента в четвер, 6 квітня.

Марін, яка керує урядом Фінляндії з кінця 2019 року, очолила лівоцентристську коаліцію з п'яти партій. На виборах 2 квітня її партія посіла лише третє місце, поступившись консервативній Національній коаліційній партії та правопопулістській партії "Справжні фіни". Це означає, що у Фінляндії відбудеться зміна уряду. До формування нового кабінету 37-річна соціал-демократка Марін виконуватиме обов'язки очільниці уряду Фінляндії.

Лідер консерваторів Петтері Орпо після католицького Великодня має намір розпочати переговори про формування правлячої коаліції з усіма партіями. Санна Марін напередодні оголосила про намір піти з посади голови Соціал-демократичної партії під час партійного з'їзду у вересні. Після цього вона продовжить роботу в парламенті як звичайна депутатка.

Читайте також: НАТО: Фінляндія посилює північний фланг Альянсу

Скандал навколо Санни Марін

Репутація Санни Марін зазнала шкоди у серпні 2022 року через відео в соцмережах, на якому вона танцювала в компанії друзів. Як стверджували ЗМІ, на записі з фінською прем'єркою було чути, як хтось вимовив слово "борошно", нібито маючи на увазі кокаїн. Щоб залагодити скандал, Марін добровільно здала тест на наркотики, результат якого виявився негативним. У підсумку інцидент зійшов нанівець, а рейтинг схвалення діяльності Марін, за даними газети Helsingin Sanomat, у грудні становив 64 відсотки.

Марін тривалий час зберігала популярність завдяки успіхам у боротьбі з пандемією COVID-19 та у справі вступу Фінляндії до НАТО. Водночас опозиція звинувачувала її уряд у безвідповідальній розтраті держкоштів і обіцяла скоротити витрати на шість мільярдів євро.

На посту очільниці уряду Марін активно підтримувала Україну, і двічі відвідала Київ з початку повномасштабної російської війни проти України.

Читайте також: Прем'єрка Фінляндії: Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО