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Санна Марін
Санна МарінФото: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUVA/REUTERS
ПолітикаФінляндія

У Фінляндії Санна Марін іде з посади прем'єрки

Олександр Куницький
10 хв. тому

Партія Марін посіла лише третє місце на нещодавніх парламентських виборах, тому вона подала прохання про відставку. Втім, Марін виконуватиме обов'язки очільниці уряду до формування нового кабінету.

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Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін після поразки її Соціал-демократичної партії на парламентських виборах подала прохання про відставку. Це прохання задовольнив президент країни Саулі Нііністьо, повідомила канцелярія президента в четвер, 6 квітня.

Марін, яка керує урядом Фінляндії з кінця 2019 року, очолила лівоцентристську коаліцію з п'яти партій. На виборах 2 квітня її партія посіла лише третє місце, поступившись консервативній Національній коаліційній партії та правопопулістській партії "Справжні фіни". Це означає, що у Фінляндії відбудеться зміна уряду. До формування нового кабінету 37-річна соціал-демократка Марін виконуватиме обов'язки очільниці уряду Фінляндії.

Лідер консерваторів Петтері Орпо після католицького Великодня має намір розпочати переговори про формування правлячої коаліції з усіма партіями. Санна Марін напередодні оголосила про намір піти з посади голови Соціал-демократичної партії під час партійного з'їзду у вересні. Після цього вона продовжить роботу в парламенті як звичайна депутатка.

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Скандал навколо Санни Марін

Репутація Санни Марін зазнала шкоди у серпні 2022 року через відео в соцмережах, на якому вона танцювала в компанії друзів. Як стверджували ЗМІ, на записі з фінською прем'єркою було чути, як хтось вимовив слово "борошно", нібито маючи на увазі кокаїн. Щоб залагодити скандал, Марін добровільно здала тест на наркотики, результат якого виявився негативним. У підсумку інцидент зійшов нанівець, а рейтинг схвалення діяльності Марін, за даними газети Helsingin Sanomat, у грудні становив 64 відсотки.

Марін тривалий час зберігала популярність завдяки успіхам у боротьбі з пандемією COVID-19 та у справі вступу Фінляндії до НАТО. Водночас опозиція звинувачувала її уряд у безвідповідальній розтраті держкоштів і обіцяла скоротити витрати на шість мільярдів євро.

На посту очільниці уряду Марін активно підтримувала Україну, і двічі відвідала Київ з початку повномасштабної російської війни проти України.

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