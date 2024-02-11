У Фінляндії проходить другий тур виборів президента

За перемогу змагаються експрем'єр Александер Стубб від Національної коаліційної партії і колишній глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто. Чинний президент Саулі Нііністе не має права балотуватися.

У Фінляндії в неділю, 11 лютого, відбувається другий тур виборів президента. У ньому беруть участь колишній прем'єр-міністр Александер Стубб, кандидат від правоцентристської Національної коаліційної партії, і учасник лівоцентристської партії "Союз зелених", ексміністр закордонних справ Пекка Гаавісто, який виступає як незалежний кандидат.

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Перший тур президентських виборів відбувся 28 січня. Стубб тоді набрав 27,2 відсотка голосів, Гаавісто заручився підтримкою 25,8 відсотка фінів. Третій результат продемонстрував Юссі Галла-аго від націоналістичної партії "Справжні фіни", який отримав близько 19 відсотків голосів.

Президента Фінляндської Республіки обирають на шість років. Він не може обіймати посаду більше двох термінів поспіль. Чинного главу держави Саулі Нііністе обирали у 2012 і 2018 роках.

Відхід Гельсінкі від нейтралітету

Фінляндія з початком російського військового вторгнення в Україну відійшла від традиційної політики нейтралітету і балансу між Сходом і Заходом. У квітні 2023 року вона приєдналася до НАТО, ухвалила рішення про розміщення американського контингенту.

У листопаді 2023 року Фінляндія повністю закрила сухопутний кордон із Росією на тлі напливу нелегальних мігрантів. Цей крок підтримали обидва кандидати на найвищу державну посаду. Крім того, і Стубб, і Гаавісто виступають за розширення санкцій щодо Росії.