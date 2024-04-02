Фінляндія: 12-річна дитина відкрила вогонь у школі, є жертви

В передмісті Гельсінкі 12-річна дитина розстріляла трьох однолітків у школі. Один з поранених помер у лікарні.

12-річна дитина відкрила вогонь із вогнепальної зброї у школі у Фінляндії, поранивши трьох інших 12-річних дітей. Підозрюваного вдалося затримати без застосування сили, повідомила фінська поліція у вівторок, 2 квітня.

Постраждалі були доставлені в лікарню, повідомив агентству Reuters представник поліції. Утім, трохи згодом у поліції повідомили, що одна дитина, поранена під час стрілянини, померла у лікарні. Двоє інших дітей отримали важкі поранення.

У поліції також поінформували, що ліцензія на володіння пістолетом, з якої підозрюваний вів вогонь, належала одному з його близьких родичів. Також у поліції додали, що усі діти, яких стосується цей інцидент - і та дитина, що відкрила вогонь, і нею поранені - є громадянами Фінляндії. Мотиви нападника поки що незрозумілі. Через те, що вік дитини менший за 15 років, його не можуть взяти під варту, тому стрілка передадуть представникам органів соціальної опіки, повідомляє Reuters.

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Стрілянину було вчинено в школі Viertola у місті Вантаа, що у передмісті столиці Фінляндії Гельсінкі. У цій школі навчається близько 800 учнів з першого по дев'ятий клас і працює 90 співробітників, згідно з даними місцевого муніципалітету.

"Безпосередня небезпека минула", - сказала Reuters директор школи Viertola Сарі Лаасіла, відмовившись від подальших коментарів.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен написала в соцмережі X: "День почався жахливо... Я можу лише уявити біль і занепокоєння, які зараз переживають багато сімей. Підозрюваний у скоєнні злочину був спійманий".

Прем'єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що стрілянина глибоко шокувала його. "Мої думки з жертвами, їхніми близькими та іншими учнями і працівниками школи", - зазначив він у соцмережі X.

У 2010 році Фінляндія після кількох випадків стрілянини у школах посилила своє законодавство про володіння зброєю. В країні було підвищено віковий ценз для претендентів на отримання права на володіння зброєю з 18 до 20 років, а поліції надали додаткові повноваження для перевірки таких претендентів.

У країні з населенням 5,6 мільйона осіб, де полювання і стрільба по мішенях є популярними, налічується понад 1,5 мільйона одиниць вогнепальної зброї і близько 430 тисяч власників ліцензій, нагадує агенція Reuters.