У Європі знову обговорюють відправку військ в Україну - ЗМІ

На тлі обрання президентом США Дональда Трампа поновилися дискусії про відправку в Україну європейських військ і приватних військових компаній. Про це в понеділок, 25 листопада, повідомила французька газета Le Monde з посиланням на джерела.

За даними видання, дискусії мають делікатний характер, більшість із них втаємничені й пов'язані з можливою відмовою Вашингтона від підтримки Києва після вступу Трампа на посаду 20 січня.

Пропозиція обговорювалася під час візиту британського прем'єра до Франції

Ще в лютому цього року президент Франції Еммануель Макрон згадував можливість відрядити західних сухопутних військ в Україну як засіб стримування Росії на зустрічі із союзниками Києва в Парижі. Пропозиція викликала різку протидію з боку низки європейських країн на чолі з Німеччиною, нагадала Le Monde. Але сценарій не був остаточно похований. За даними видання, його знову обговорювали, зокрема, 11 листопада під час візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Між Великобританією і Францією тривають переговори про оборонну співпрацю, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджених в Україні та європейській безпеці в широкому плані", - повідомило британське джерело видання.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Лондона в інтерв'ю BBC 23 листопада закликав західних союзників не встановлювати "червоних ліній" у питанні підтримки України. Відповідаючи на запитання про можливість відряджання французьких військ у регіон, він вказав: "Ми не виключаємо жодного варіанта".

Як зазначає видання, конкретні пропозиції - розглядаються міноборони Франції та Єлисейським палацом. Так, одна з них полягає в тому, що один із контрактників міноборони, Défense conseil international, може розпочати вишкіл українських військових в Україні, - він уже робить це у Франції та Польщі.

У Києві відреагували на публікацію Le Monde

Тим часом віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала це повідомлення. За її словами, відправлення європейських інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України - це питання часу.

"Звісно, ми обговорюємо тренування українських військових. Ми сьогодні бачимо це як елемент оснащення українських бригад. Ми забезпечуємо комплектацію бригад, вони мають бути забезпечені тренуваннями та оснащенням. Я думаю, що це питання часу, коли відбуватимуться тренування на території України", - сказала Стефанішина журналістам у понеділок у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що це питання є абсолютно прагматичним, й обговорюється з європейськими партнерами.

Макрон говорив про необхідність запиту Києва

Нагадаємо, Макрон 2 травня в інтерв'ю The Economist говорив: "Якби росіяни прорвали лінії фронту, якби надійшло прохання від України, чого сьогодні немає, то ми мали б по праву поставити це питання (про відправлення військ. - Ред.)".

Французький лідер закликав тоді союзників теж не виключати подібний сценарій, оскільки це слугує "основною умовою безпеки та авторитету ЄС". За його словами, здатність Європи стримувати подальшу агресію Росії залежить від "відсутності червоних ліній". Макрон нагадав, що Франція вже направляла свої війська на допомогу африканським країнам, коли про це просили їхні лідери.

"Наш авторитет залежить і від певної здатності до стримування, коли ми не розголошуємо, що ми робимо або що ми маємо намір зробити. Я нічого не виключаю, тому що ми протистоїмо тому, хто теж нічого не виключає", - сказав Макрон, маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.

За словами Макрона, західні країни в минулому були занадто нерішучими, унеможливлюючи надсилання танків і літаків Україні. "Ми вчинили неправильно в контексті нашого авторитету і нашого стримування Росії", - сказав французький президент, зазначивши, що "агресивна реакція Росії" на сказані ним у лютому слова про можливість відправки західних військ до України засвідчили, що така позиція вже довела свою ефективність.