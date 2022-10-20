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У Європарламенті закликають запобігти відтоку мізків з України
Фото: DW
Політика

У Європарламенті занепокоєні відтоком мізків з України

Вікторія Власенко
2 год. тому

Євродепутати стурбовані становищем, у якому опинилися наукова спільнота України через війну, розв’язану Росією, і закликають ЄС підтримати українських вчених.

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Євродепутати пропонують Єврокомісії створити спеціальні фонди, програми та стипендії, щоб надати фінансову підтримку українським вченим і дослідниками, аби вони мали змогу продовжувати свою роботу на базі європейських університетів та наукових установ. Про це йшлося під час дискусії на тему "Європейська підтримка української дослідницької спільноти", яка пройшла у Європарламенті у четвер, 20 жовтня, за участі єврокомісарки з питань цінностей та прозорості Вери Юрової.

За словами Юрової, Єврокомісія вже виділила на допомогу українським науковцям 25 мільйонів євро в рамках Фонду Марії Скадовської-Кюрі, який діє під егідою ЄС. Ще 20 мільйонів євро підтримки було надано Європейською інноваційною радою, які, як сподіваються у Єврокомісії, підуть на підтримку щонайменше 200 українських стартапів. Єврокомісарка пояснила, що Єврокомісія допомагатиме українській науковій спільноті, аби "уникнути відтоку мізків з України". Адже наукові інновації та розробки особливо будуть потрібні Україні у період повоєнної відбудови.

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"Вчений не може працювати під вибухи бомб"

Наразі через війну в Україні знищена значна частина інфраструктури, необхідної для проведення наукових досліджень, а вченим та науковцям не вистачає базових речей - книг, персональних комп’ютерів і академічних ресурсів, сказав у своєму виступі литовський євродепутат від фракції "Європейська народна партія" Ліудас Мажіліс. За його словами, згідно з різними оцінками, від 26 до 52 тисяч українських науковців з великою ймовірністю виїдуть з України через війну. "На рівні ЄС треба робити більше для того, щоб зберегти вищу освіту в Україні та запобігти відтоку мізків з країни. Ви лишень уявіть, як працювати вченому, коли довкола вибухають бомби. І це не фантазія, в Україні це похмура реальність", - сказав депутат.

У підтримці українських науковців прикладом може виступати Польща, вважає польський євродепутат від  групи консерваторів Йоахим Станіслав Брудзінські. Він розповів колегам, що у Польщі ухвалене спеціальне законодавство, яке "захищає інтереси українських студентів і науковців, які хочуть продовжити свою роботу" у польських вишах. Українська громадяни, які законно в’їхали в країну, і можуть довести, що працювали в українських установах України і мають науковий ступінь, "можуть подавати свою кандидатуру для роботи в академічних установах Польщі за спрощеною процедурою". Окрім того, розповів політик, польський уряд запустив у дію спеціальний веб-сайт, який інформує про можливості тренінгів, навчання та роботи в польських університетах.

Дослідження попри війну

 

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