У ЄК обіцяють, що чоловіків з України не "викидатимуть" з ЄС

Застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхніх статі, віці чи військовозобов'язаності, є неможливим, заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила про неможливість видворення українських чоловіків-біженців мобілізаційного віку на батьківщину. За її словами, застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхніх статі, віці, військовозобов'язаності, є неможливим.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території Європейського Союзу. - Ред.)", - зауважила єврокомісарка в інтерв'ю "Радіо Свобода" 19 вересня.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - наголосила Йоханссон.

Ініціативи щодо повернення чоловіків в Україну

Нагадаємо, в низці країн ЄС точаться дискусії щодо можливого сприяння поверненню українських військовозобов'язаних чоловіків до України. Так, у Німеччині низка політиків, зокрема з консервативного Християнсько-демократичного Союзу, з цією метою закликає до зменшення або скасування соціальних виплат українським чоловікам.

Припинити виплачувати соціальні виплати українцям, які підлягають мобілізації, закликав інші країни ЄЄ міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. "Не повинно бути ніяких фінансових стимулів для уникнення призову в Україні", - зазначив він 15 вересня під час "Ялтинської Європейської стратегії" в Києві.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що "підтримує" ідею позбавлення соцвиплат чоловіків у Європі, але вона потребує "відповідних умов". За його словами, за кордоном перебуває близько мільйона чоловіків мобілізаційного віку, в тому числі 300 тисяч у Польщі.