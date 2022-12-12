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Фото: Chris Radburn/empics/picture-alliance
ЕкономікаЄвропа

ЄС думає про фонд енергоінвестицій для відмови від газу з РФ

Віолетта Чайковська
34 хв. тому

Президентка Європейської Комісії виступила за створення фонду для великих енергетичних інвестицій, щоби повністю відмовитися від використання російського газу.

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Європейському Союзу вдалося запастися достатньою кількістю газу на зиму, але наступного року, якщо Росія продовжить урізати постачання, може знову виникнути його нестача, повідомила на пресконференції в понеділок, 12 грудня, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen), посилаючись на дані Міжнародного енергетичного агентства.

"Попри все, що ми зробили, наступного року нас, як і раніше, може очікувати брак 30 мільярдів кубометрів газу", - цитує її агентство Reuters.

Фонд інвестицій в енергетику

На думку фон дер Ляйєн, Євросоюзу варто переглянути бюджет і замислитися над створенням окремого фонду для великих енергетичних інвестицій, щоби повністю відмовитися від використання російського газу. 

Президентка Єврокомісії не уточнила, чи доведеться ЄС для цієї мети брати новий спільний борг, але додала, що бюджет блоку потребував би "доповнення з інших джерел".

Напередодні пресконференції фон дер Ляєн міжнародне енергетичне агентство заявило, що ЄС досягнув значного прогресу в зменшенні залежності від російського природного газу, але ще не вийшов із небезпечної зони.

За оцінками агентства, запобігти ризику дефіциту та подальших стрибків цін можуть швидкі заходи Євросоюзу з енергоефективності, зокрема використання відновлюваних джерел енергії, та прості заходи з енергозбереження.

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