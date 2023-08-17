У ЄС обговорюють подовження обмежень імпорту з України

П'ять країн ЄС, Україна, Молдова та Єврокомісія і далі узгоджують оптимізацію транзиту українського зерна. Заклики до продовження заборони на його імпорт у п'ять країн ЄС у Брюсселі вважають передчасними.

Спеціальна координаційна платформа Європейської комісії з Україною, Молдовою та п'ятьма країнами ЄС - Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією - зустрілася вшосте, повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу в Брюсселі в четвер, 17 серпня.

"Будь-який заклик до подовження превентивних заходів після 15 вересня ми вважаємо передчасним, - заявив він, маючи на увазі тимчасову заборону імпорту низки сільськогосподарських продуктів з України в п'ять країн Євросоюзу. - Ми вважаємо, що необхідно дати час платформі для досягнення результатів".

За словами Уйварі, сторонам уже вдалося зміцнити довіру і поліпшити обмін інформацією, а також узгодити конкретні дії щодо усунення вузьких місць у логістиці та поліпшення пропускної спроможності "ліній солідарності". Він наголосив, що насамперед це стосується Дунайського маршруту, а також Балтики та Адріатичного коридору. Як вказується в офіційному повідомленні Єврокомісії, поширеному за підсумками зустрічі, є зрушення "в пошуку прагматичних рішень, щоб зерно могло вийти за межі України й потрапити до країн, які його потребують, усередині Євросоюзу і за його межами". На зустрічі 17 серпня сторони обговорювали сільськогосподарське виробництво і ціни, транспортні можливості, включно з альтернативними маршрутами, прогрес термінових заходів і подальші кроки.

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Зустрічі платформи будуть частішими

"Ми впевнені, що ці дії, узгоджені в контексті координаційної платформи, підвищать ефективність "ліній солідарності", - заявив речник Єврокомісії. Там пообіцяли, що зустрічі проводитимуться частіше, аби оптимізувати транзит українського зерна.

Координаційну платформу було створено у травні за взаємною домовленістю Єврокомісії, її голови Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президента України Володимира Зеленського. Робота над розв'язанням логістичних проблем із транспортуванням українського зерна ведеться під керівництвом єврокомісара з торгівлі Валдіса Добровскіса, повідомив Уйварі. Обговорюються заходи поліпшення пропускної спроможності "ліній солідарності" та спрощення формальних процедур, щоб зерно могло вийти з України, а рух торговельних потоків не переривався.

Тимчасова заборона імпорту

2 травня ЄС запровадив тимчасову заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини як захід підтримки власних фермерів, незадоволених падінням цін на сільськогосподарську продукцію через українські поставки. Євросоюз оголосив, що збирається скасувати всі обмеження до 15 вересня, проте нині вони необхідні "через виняткові обставини", зокрема, логістичні складнощі та нестачу потужностей зі зберігання. Проте сусідні з Україною країни ЄС неодноразово вказували на необхідність подовжити заборону до кінця 2023 року.