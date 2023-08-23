У ЄС вшановують пам'ять жертв тоталітарних режимів

У Європі відмічають День пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів і обіцяють підтримувати Україну, яка відстоює демократію, та боротися з російською дезінформацією і спотворенням історії.

У європейський День пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів, який відзначається у середу, 23 серпня, в Євросоюзі обіцяли підтримувати Україну і боротися з дезінформацією РФ.

"Путін повернув на наш континент війну, переслідування і незаконну окупацію. І знову в Європі на війні гинуть люди, рвуться на частини сім'ї через ненависть і переслідування", - заявили віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Віра Юрова та єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

Вони констатували, що сьогодні Україна та її народ борються за мир і демократію, а Євросоюз підтримуватиме їх стільки, скільки буде потрібно, "тому що ця війна - захист нашої демократії". У такій трагічній ситуації надію дає історія, вважають єврокомісари.

"Після Другої світової війни ми побудували мирну Європу, союз демократій. Ми створили сильні демократичні інститути в країнах, які не так давно жили під задушливим ярмом авторитаризму. Ми подолали війну і гноблення, щоб жити як вільні і рівноправні громадяни в союзі, побудованому на принципах миру, демократії, верховенства закону і основних прав. Ми подолали історію страху і націоналізму, щоб побудувати спільний проєкт миру і єдності", - йдеться в заяві.

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День пам'яті 23 серпня має стати нагадуванням про відповідальність за підтримку миру, демократії та цінностей, на яких засновано ЄС, наголошують у Єврокомісії: "84 роки тому підписання пакту Молотова-Ріббентропа, за яким розпочалася Друга світова війна, відкрило одну з найпохмуріших глав в історії Європи. У цю важливу для історії нашого континенту дату ми вшановуємо пам'ять незліченних жертв тоталітарних і авторитарних режимів".

"Москва отруює ЄС дезінформацією"

Тим часом "російський державний апарат спотворює історію і поширює змови, щоб отруїти наші демократичні країни шкідливою дезінформацією", переконані Юрова і Рейндерс. Вони пообіцяли продовжувати зберігати пам'ять жертв і демонструвати факти для протидії спотворенню історії.

Загальноєвропейський День пам'яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів відзначають із 2009 року завдяки відповідній резолюції Європарламенту. Єврокомісія підтримує проєкти по всій Європі, що присвячені історії тоталітарних злочинів та сприяють збереженню пам'яті про них. Крім того, у липні 2023 року Брюссель оголосив конкурс на створення європейської обсерваторії для боротьби з дезінформацією, у межах якого фінансуватиметься проєкт, спрямований на виявлення й аналіз появи дезінформації та наративів, що вводять в оману, стосовно війни Росії в Україні, гендерних питань і виборів, на який буде виділено майже 2 мільйони євро.