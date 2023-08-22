У ЄС сподіваються на швидку перемогу України

У Брюсселі кажуть, що сподіваються на швидку перемогу України, а верховний дипломат ЄС пошкодував про нерішучість у постачанні озброєнь Києву з початку російської агресії.

У Брюсселі висловили надію на швидку перемогу України у війні проти Росії. "Українці борються за виживання, вони досить мужні й рішучі, щоб продовжувати свою боротьбу. Сподіваюся, що вони переможуть, сподіваюся, що вони скоро переможуть", - сказав речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 22 серпня.

Він наголосив, що тільки Україна визначатиме, коли й на яких умовах мають розпочатися мирні переговори у війні, яку веде на її території Росія. "Українці - жертва нахабної злочинної агресії, і їм вирішувати, коли настане момент, щоб сісти й поговорити про мир і про те, яку форму цей мир матиме, - заявив він. - Ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

На запитання про різні ініціативи, які пропонують Києву поступитися тими чи іншими регіонами заради мирних переговорів, Стано відповів, що "багато акторів намагаються зробити свій внесок у будь-який можливий початок мирних переговорів, але цю війну розпочав Путін", тож у його владі негайно припинити "звірства, злочини проти людяності, невимовні страждання і руйнування".

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"Він може закінчити її завтра, він міг закінчити її сьогодні або вчора. Але він вирішує продовжувати цю нелегітимну війну, яка порушує норми міжнародного права, Статут ООН", - підкреслив представник ЄС. За його словами, Євросоюз продовжить підтримувати український народ стільки, скільки буде потрібно.

Боррель пожалкував про нерішучість Заходу у постачанні озброєнь Києву

Напередодні, 21 серпня, на семінарі Quo Vadis Europa в іспанському Сантандері верховний представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель, озираючись на півтора року повномасштабної війни Росії в Україні, висловив критику на адресу колективного Заходу за нерішучість у наданні Україні озброєнь для самооборони.

"Якби рішення за деякими типами озброєнь, які ми зрештою все-таки відправили, було ухвалено швидше і більш завчасно, то, можливо, війна пішла б іншим курсом, і в будь-якому разі ми б зберегли життя, - сказав він. - Коли ухвалюється рішення надати військову допомогу країні, яка зазнала військового вторгнення, враховуючи, що агресор застосовує певну зброю, нерішучість може коштувати дуже дорого".

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На його думку, головною причиною цієї нерішучості були побоювання спровокувати Росію на подальшу ескалацію і недостатнє усвідомлення серйозності ситуації.

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У випадку зі Сполученими Штатами Боррель сказав: "Я запитую себе, чому США не дають Україні далекобійні засоби (ураження. - Ред.). Великобританія це робить. Тобто в кожного свій підхід, оскільки оцінка ризику, або страху, різна". Верховний дипломат ЄС не вірить, що це навмисна "макіавеллівська" тактика "надавати підтримку тільки по краплях, щоб війна тривала і можна було послабити Росію безплатно".

На його думку, причина "скоріше політична" і пов'язана з "внутрішньою рівновагою в американській політичній системі та зі страхом спровокувати певну реакцію" з боку Москви. Боррель наголосив, що не чув, щоб хтось мав намір "відкалібрувати свою допомогу Україні в тій критичній точці, де вона не зможе ані програти, ані перемогти", заради того, щоб війна тривала, а російські сили виснажувалися.