У ЄС розробили "гарантії безпеки" для України - Politico

Зовнішньополітичний орган Європейського Союзу - Європейська служба зовнішніх справ - розробила проєкт плану надання Україні "безпекових зобов'язань" на роки вперед, допоки триває агресія Росії, повідомило Politico ввечері у вівторок, 11 липня, з посиланням на проєкт документа.

Пропозиції охоплюють широкий спектр: від "сталого" забезпечення України зброєю, продовження підготовки військових, обміну розвідувальними даними до допомоги у налагодженні зв'язків між українськими та європейськими оборонними компаніями.

Членство України в ЄС - гарантія безпеки

У проєкті йдеться, що членство України в ЄС було би зобов'язанням у сфері безпеки, а щоб допомогти Києву досягти цього, Євросоюз повинен надати "довгострокову та передбачувану фінансову підтримку" на відбудову України.

Як зазначає Politico , рекомендації є здебільшого узагальненням зусиль, які ЄС уже здійснює на підтримку України, але в сукупності вони вирізняються широтою та довготривалістю, окреслюючи мільярдні обсяги потенційної підтримки в найближчі роки.

"Чим більше ми зможемо говорити про довгострокові зобов'язання, тим більше зможемо дати зрозуміти (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну, що він не може розраховувати на втому Європи, спричинену виборами чи будь-якими іншими причинами", - зауважив один із дипломатів ЄС на умовах анонімності. Водночас він додав, що це "не означає, що ми робимо ставку на те, що війна триватиме".

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У ЄС хочуть створити спеціальний грошовий фонд

ЄС як організація обмежений в тому, що може зробити у військовому плані: хоча блок може надавати допомогу у вигляді військових навчань, він не може фактично надати Україні зброю, йдеться в матеріалі. Натомість Брюссель заохочує країни ЄС надсилати свою власну зброю, пропонуючи часткову компенсацію.

У документі ця система відшкодування розглядається як один із стовпів довгострокової військової підтримки України з боку ЄС, а офіційні особи "незабаром" запропонують план створення "спеціального" грошового фонду для таких зусиль, який діятиме до 2027 року. "Це буде основним елементом зобов'язань ЄС щодо безпеки України в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначається в плані.

Крім того, у проєкті говориться, що ЄС витратить чотири мільярди євро з Європейського фонду миру на озброєння для України лише цього року. З часом фонд повинен розвиватися, переходячи від відшкодування витрат до субсидування спільних закупівель зброї, йдеться в плані.

G7 оприлюднить "гарантії безпеки" для Києва 12 липня

Своєю чергою уряд Великобританії анонсував, що країни "Великої сімки" (G7) підпишуть у середу, 12 липня, нову рамкову угоду, яка забезпечить довгострокові безпекові зобов'язання для України. Ця заява стане основою, на якій країни G7 згодом укладатимуть двосторонні угоди з Україною, в яких буде детально описано, яку зброю вони нададуть.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак наголосив, що не можна допустити "повторення того, що сталося в Україні", тому ця декларація підтвердить зобов'язання гарантувати, що "Україна ніколи більше не залишиться вразливою до тієї жорстокості, яку Росія застосувала до неї".

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