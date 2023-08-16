У ЄС пропонують ініціативу на підтримку української культури

Група громадян ЄС пропонує Єврокомісії створити мережу інтеграційних, мовних і культурних центрів для українських біженців. Якщо ініціатива набере мільйон підписів у семи країнах, її буде розглянуто.

Європейська комісія в середу, 16 серпня, зареєструвала Європейську громадянську ініціативу "Збереження і розвиток української культури, освіти, мови і традицій у країнах ЄС". Організатори закликають Єврокомісію виступити із законодавчою ініціативою щодо збереження української культури, мови, традицій і спадщини, а також створити загальноєвропейську структуру інтеграційних центрів, щоб активніше підтримувати українських біженців у Європейському Союзі. У Брюсселі повідомили, що ще не аналізували зміст пропозиції.

Відсьогодні автори ініціативи мають шість місяців, щоб почати збір підписів. Якщо протягом одного року вона отримає мільйон підписів щонайменше із семи країн ЄС на свою підтримку, Єврокомісія повинна буде вирішити, вживати їй якісь дії у відповідь на запит чи ні. У будь-якому разі вона повинна буде пояснити свої мотиви.

Як зазначено на сайті Європейських громадянських ініціатив, очолює ініціативну групу Константінс Черненокс, який проживає в Латвії, його заступник - Дмітрійс Сарафановс, серед членів групи - мешканці різних країн Євросоюзу.

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За їхніми даними, п'ять мільйонів українців були змушени виїхати до ЄС після початку повномасштабного російського вторгнення. Опитування серед них показують, що близько 40 відсотків планують залишитися в ЄС. У зв'язку з цим автори ініціативи закликають до додаткової підтримки українських біженців з боку Євросоюзу. "Ініціатива спрямована на подолання культурних розривів та розширення можливостей української культурної та мовної спадщини у спільноті ЄС, зміцнення почуття приналежності та сприяння інтеграції українських біженців, - йдеться в заявці. - Ми можемо працювати над створенням більш інклюзивної та гармонійної Європи, визнаючи і приймаючи мовне розмаїття та культурну ідентичність, створюючи загальноєвропейську структуру інтеграційних центрів".

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Такі центри пропонується створити за фінансової підтримки та під егідою Євросоюзу в тих його країнах, де проживає щонайменше 10 тисяч українських біженців. Назвати їх попередньо пропонується "Центр інтеграції та розвитку української культури і мови в країнах ЄС "Ми разом". Серед завдань цих центрів ініціатори бачать консультації та допомогу, зокрема юридичну та психологічну, програми інтенсивного навчання української мови для дітей і дорослих, зокрема і громадян ЄС, уроки української культури, історії та її взаємозв'язку з історією країн ЄС і приймаючої країни, програми підтримки мистецтва, літератури, музики та іншої творчості українських біженців та її інтеграції в європейський культурний простір.

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Ці заходи мають зміцнити культурні та мовні зв'язки між українськими біженцями та приймаючими країнами, забезпечити інтеграцію та урізноманітнити культурний ландшафт Європи, вважають члени ініціативної групи.

Європейська громадянська ініціатива - це інструмент формування порядку денного для громадян ЄС, запущений у 2012 році. Після офіційної реєстрації Європейська громадянська ініціатива дає змогу одному мільйону громадян із щонайменше семи держав ЄС пропонувати Єврокомісії правові акти в різних сферах.

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