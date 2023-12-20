У ЄС погодили реформування "боргових" правил - dpa

Міністри фінансів країн ЄС домовилися щодо більш гнучких правил, які регулюють державні запозичення країн-членів, повідомляє dpa з посиланням на дипломатів.

Міністри фінансів країн Європейського Союзу під час відеоконференції у середу, 20 грудня, погодили плани реформування правил, які регулюють державні запозичення країн-членів блоку, повідомляє агентство dpa з посиланням на кількох дипломатів.

Очікується, що переглянуті правила краще враховуватимуть індивідуальну фінансову ситуацію кожної країни, додали дипломати. Утім, ці плани ще мають бути ухвалені країнами-членами ЄС та узгоджені з Європейським парламентом.

Тим часом міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер (Christian Linder) висловив переконання, що нові фіскальні правила є одночасно більш реалістичними та ефективними. "Вони поєднують чіткі цифри щодо зниження дефіциту та зменшення боргових квот зі стимулами для інвестицій та структурних реформ", - написав німецький міністр у соцмережі X, додавши, що в результаті такої реформи посилиться "політика стабільності".

Дебати щодо реформи боргових правил у ЄС

Домовленостям між міністрами 27 країн-членів ЄС передувала франко-німецька пропозиція, яку Лінднер і його французький колега Бруно Ле Мер погодили ввечері напередодні, 19 грудня. Ці дві економічно найпотужніші країни ЄС певний час перебували на протилежних позиціях у дебатах щодо "боргових" правил, тому досягнення угоди на рівні усього ЄС без порозуміння між Парижем і Берліном вважалося майже неможливим, нагадує dpa.

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За інформацією з німецьких урядових кіл, пропозиція країн містила ефективніші, ніж раніше, запобіжники для скорочення бюджетних дефіцитів і державного боргу. Водночас мають краще враховуватися інвестиції та структурні реформи країн-членів.

Міністри фінансів країн ЄС намагалися досягти компромісу щодо реформи так званого Пакту стабільності та зростання (Stability and Growth Pact ) на основі пропозиції, зробленої Європейською Комісією у квітні, протягом кількох місяців. ЄК запропонувала, зокрема, надати більше гнучкості країнам з великою заборгованістю у скороченні боргу та бюджетних дефіцитів на тлі наслідків пандемії коронавірусу та війни Росії проти України.

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Чинні правила ЄС щодо державного боргу обмежують загальний обсяг запозичень до 60 відсотків від загального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни і вимагають, щоб щорічний дефіцит бюджету не перевищував трьох відсотків від ВВП. Дію цих правил було призупинено до 2024 року через пандемію коронавірусу та наслідки вторгнення Росії в Україну. Повернення до існуючих правил розглядається як загроза економічному відновленню Європи, оскільки це змусило б багато країн піти на серйозні бюджетні скорочення. Крім того, ці правила часто ігнорувалися навіть до пандемії, зокрема й Німеччиною.