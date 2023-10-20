ЄС побоюється, що РФ і Азербайджан можуть зробити у Вірменії

Вірменська влада почувається "зрадженою Кремлем", а Євросоюз - вкрай пильний щодо того, що Росія може зробити у Вірменії, кажуть у Брюсселі. Серйозні побоювання донесли й до Алієва.

У Європейському Союзі констатують радикальну зміну настроїв у Вірменії щодо Росії.

"Вони відчули, що Москва їх зрадила, і на те були вагомі причини, і вони зіткнулися з новою ситуацією. Наш обов'язок - допомогти і підтримати Вірменію в цих змінах", - заявив у п'ятницю, 20 жовтня, високопоставлений чиновник ЄС у Брюсселі.

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У понеділок, 23 жовтня, Рада ЄС із закордонних справ вперше обговорить різні способи підтримки Вірменії та зміцнення її обороноздатності. Євросоюз має намір допомогти країні фінансово, зокрема, у питаннях демократії, безпеки та здатності протистояти кібератакам і гібридним атакам.

"Ми маємо бути вкрай пильними щодо того, що Росія може зробити у Вірменії", - наголосив високопосадовець ЄС.

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Брюссель побоюється нападу Азербайджану на Вірменію

Євросоюз турбують будь-які потенційні спроби підірвати територіальну цілісність, суверенітет і безпеку Вірменії.

"Це те, що викликає серйозні побоювання, і ми чітко сказали про це президенту (Азербайджану Ільхаму. - Ред.) Алієву й азербайджанським представникам", - сказав чиновник, додавши, що ці побоювання Брюсселя до Баку донесли, зокрема, голова Європейської Ради Шарль Мішель, верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель і спеціальний представник ЄС на Південному Кавказі Тойво Клаар.

На цьому тлі цивільну спостережну місію ЄС у Вірменії, найімовірніше, посилять, повідомив брюссельський посадовець. Вона запрацювала в січні 2023 року та налічує близько 100 працівників.

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ЄС домагається миру між Вірменією та Азербайджаном

ЄС домагається підписання всеосяжної мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Очікується, що до кінця жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану і Мішелем. Про неї оголосили невдовзі після того, як Алієв скасував поїздку на саміт Європейської політичної спільноти 5 жовтня. Спочатку передбачалося, що там підпишуть спільний меморандум між лідерами двох країн, а також Німеччини, Франції та ЄС. У результаті документ підписали без Алієва.

17 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність до зближення з Євросоюзом "настільки, наскільки ЄС вважатиме можливим". Він назвав Брюссель головним партнером у сфері реформ і подякував за допомогу в подоланні гуманітарної кризи (Європейська Комісія з 2020 року дала Вірменії понад 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги. - Ред.), спричиненої масовим переміщенням у країну більшості жителів Нагірного Карабаху. За його словами, через бездіяльність російських миротворців 100 тисяч вірмен покинули Карабах за тиждень.

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