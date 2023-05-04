Безпека, дипломатія: в ЄС ініціюють скасування одностайності

Одразу дев'ять країн ЄС на тлі війни в Україні ініціювали реформу системи одноголосного прийняття рішень в галузях безпеки і дипломатії. Натомість вони пропонують ухвалювати рішення за підтримки кваліфікованої більшості.

Дев'ять країн Європейського Союзу (ЄС) розпочали нову кампанію з усунення принципу одностайності в ухваленні рішень з питань дипломатії та безпеки. Так звана "Група друзів", до якої увійшли Бельгія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Фінляндія та Франція, виступила в четвер, 4 травня, з закликом переглянути процедуру голосування в галузях спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.

Мета реформ - "підвищити ефективність і швидкість ухвалення зовнішньополітичних рішень" на тлі "агресивної війни Росії проти України та дедалі більшого зростання міжнародних викликів, з якими стикається ЄС".

Замість одностайності група закликала до системи голосування кваліфікованою більшістю з ключових оборонних і дипломатичних питань.

Попередні спроби реформ провалилися

Попередні спроби змінити цю систему призводили до розбіжностей і завершилися нічим, нагадує агентство AFP.

Хоча країни та інституції ЄС погоджуються з тим, що блок занадто часто реагує невчасно й забюрократизовано, особливо в надзвичайних ситуаціях, менші країни побоюються, що в разі втрати ними права вето, їхні потреби будуть знехтувані. Вони стверджують, що можуть опинитися в програші, якщо всі рішення ухвалюватимуться шляхом голосування кваліфікованою більшістю, яке зараз використовується для більшості сфер, за винятком кількох, як-от, зовнішня політика та політика безпеки.

Голосування кваліфікованою більшістю вимагає згоди 15 з 27 країн - якщо вони представляють понад 65 відсотків 450-мільйонного населення ЄС. Перевага надається Франції та Німеччині - двом найбільш густонаселеним країнам ЄС.

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Реформу все одно мають підтримати одностайно

Якщо проста більшість країн ЄС - 14 з 27 - проголосує за запуск процесу зміни договору, переговори можуть розпочатися. Однак будь-який підсумковий текст вимагатиме ратифікації або схвалення всіма 27 країнами-членами ЄС, а деякі країни ще можуть оголосити проведення референдуму щодо цього питання, що створить додаткові перешкоди. Наприклад, у 2005 році французькі та нідерландські виборці не підтримали договір, який мав би запровадити офіційну конституцію ЄС.

Водночас "Група друзів" заявила, що має намір координувати свої дії з інституціями ЄС і тісно співпрацювати з усіма країнами-членами, запрошуючи інші країни приєднатися до її реформаторського руху.

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