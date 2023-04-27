У ЄС і НАТО позитивно оцінюють контакт Зеленського і Сі

Євросоюз і НАТО загалом позитивно оцінюють перемовини Зеленського та Сі Цзіньпіна, але в Брюсселі кажуть, що умови миру має визначати Україна.

Проведена напередодні тривала телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном викликала позитивну оцінку з боку представників Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського Союзу (ЄС).

Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив перемовини. "Я вітаю телефонний контакт Сі Цзіньпіна та Зеленського. На мою думку, це важливо для того, щоб Китай зрозумів перспективи України", - заявив Столтенберг у четвер, 27 квітня, після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем, проведеної у Брюсселі.

Водночас генсек Альянсу наголосив, що Китай досі не засудив агресивну війну Росії проти України. Так само на думку Столтенберга, саме Україна має вирішувати, за яких умов можна розпочинати переговори про мир. Передумовою для змістовних переговорів може стати те, що Україна покаже президенту Росії Володимиру Путіну за допомогою військової сили, що він не переможе на полі бою, переконаний Столтенберг. Ті, хто хоче, щоб Україна утвердилася як суверенна і незалежна держава, повинні підтримати її у військовому плані, як це роблять союзники по НАТО, додав очільник Альянсу, передає агентство dpa.

Боррель: Будь-яка значуща ініціатива вітається

Так само верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель привітав факт проведення телефонної розмови Зеленського і Сі, повідомляє Зовнішня дипломатична служба ЄС. Коментуючи під час свого візиту до Колумбії цю подію, Боррель сказав: "Я всіляко вітаю цю телефонну розмову між президентами Сі Цзіньпіном і Зеленським".

"На це чекали. Це дуже хороша новина. Це перший крок, який Китай зрештою зробить для України, і ми хочемо сказати, що будь-яка значуща ініціатива для встановлення справедливого миру для України дуже вітається", - додав Боррель.

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Водночас головний європейський дипломат запевнив: "Всі ми хочемо миру. Коли я чую, як деякі лідери кажуть: "Ми хочемо миру", я теж хочу. А більше за всіх хоче миру український народ. Повірте, якщо хтось і хоче миру, то це ті, хто страждає від наслідків війни, - українці".

Крім того, на переконання Борреля, мир в Україні потрібно узгодити на таких умовах, щоб він був "справедливим". "Це не може бути будь-який мир. А для цього нам потрібна мобілізація та участь усіх в усьому світі, і здебільшого таких країн, як Китай, який є постійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та несе особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН. Мир буде визначатися, і це Україна має вирішити, на яких умовах. А поки що ми й надалі підтримуватимемо Україну", - нагадав він позицію ЄС.

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Берлін: Основа для миру - виведення російських військ

Проведення телефонних перемовин між Зеленським і Сі позитивно оцінили й в уряді Німеччини. Як заявив 26 квітня речник уряду ФРН, Берлін вважає телефонну розмову між лідером КНР і президентом України добрим сигналом.

Як постійний член Радбезу ООН, Китай несе "особливу відповідальність за припинення російської агресії проти України, яка суперечить міжнародному праву", пояснив речник німецького уряду. "Той факт, що зараз відбувається діалог між Україною та Китаєм на найвищому рівні, є добрим сигналом", - цитує його dpa.

Утім, він наголосив, що позиція Німеччини щодо війни РФ проти України залишається незмінною: "Основою для встановлення справедливого миру в Україні є виведення Росією своїх військ".

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У Кремлі не відступають від "усіх поставлених цілей"

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков досить стримано відреагував на факт проведення телефонних перемовин між Зеленським і Сі. "Що стосується самого факту спілкування - це суверенна справа кожної з цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу", - сказав він журналістам, цитує "Інтерфакс".

Утім, відповідаючи на запитання, чи може, на думку Кремля, розмова Сі та Зеленського наблизити закінчення "конфлікту в Україні", Пєсков зазначив: "Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні та досягнення Росією всіх поставлених цілей".

Перша розмова Зеленського з Сі з початку війни

26 квітня відбулася тривала телефонна розмова Зеленського з Сі. Це були перші перемови між главами держав з початку війни Росії проти України. Коментуючи цю розмову, Зеленський назвав її "змістовною", а також визнав, що під час перемовин ішлося про можливу взаємодію для встановлення "справедливого і сталого миру для України".

Водночас китайське державне телебачення повідомило, що Сі під час розмови заявив Зеленському, що Китай "завжди стояв на боці миру". Згодом у Пекіні повідомили, що відправляють з візитом в Україну спецпредставника у справах Євразії - колишнього посла КНР у РФ.

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