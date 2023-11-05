У Єрусалимі мітингарі вимагали відставки Нетаньяху

Декілька сотень людей намагалися пробитися крізь кордони поліції навколо резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі. Вони вимагали відставки прем'єра.

Декілька сотень людей намагалися пробитися крізь кордони поліції й огорожі навколо резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі ввечері в суботу, 4 листопада. Поліції вдалося стримати демонстрантів, які вимагали відставки політичного діяча.

Учасники акції розмахували національними ізраїльськими прапорами та скандували заклик "У тюрму!". Причиною протестів стали невдачі уряду Нетаньяху, які призвели до смертоносного нападу бойовиків радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в ЄС, США та Ізраїлі терористичною організацією, на ізраїльські населені пункти навколо Сектора Гази минулого місяця.

Втім, сам Нетаньяху досі відмовлявся взяти на себе відповідальність за прорахунки силовиків і військових, що уможливило цей напад, пише dpa.

У Тель-Авіві демонстранти вимагали визволення заручників ХАМАСу

Крім того, в Тель-Авіві тисячі людей вийшли 4 листопада на демонстрацію за визволення заручників, викрадених бойовиками ХАМАСу. У суботу ввечері перед будівлею міністерства оборони Ізраїлю учасники акції, зокрема родичі та друзі більш ніж 240 викрадених людей, скандували "Поверніть їх додому!"

Прем'єр-міністр Ізраїлю під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази. Нетаньяху заявив, що жодного призупинення бойових дій не може бути доти, доки не буде звільнено всіх заручників.

Нетаньяху перебував під сильним політичним тиском ще до нападу ХАМАСу на Ізраїль. Починаючи з січня, десятки тисяч людей протягом кількох місяців щотижня виходили на вулиці проти суперечливої судової реформи, яку проводив уряд Нетаньяху. Ця реформа спрямована на обмеження повноважень судової влади та Верховного суду та посилення позицій парламенту та прем'єр-міністра.

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