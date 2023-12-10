У Єгипті розпочалися триденні президентські вибори

Авторитарний президент Єгипту ас-Сісі балотується на третій президентський термін. З моменту приходу до влади він найжорсткішим чином розправляється з опозицією.

У Єгипті в неділю, 10 грудня, розпочалися президентські вибори, які триватимуть три дні. Авторитарний глава держави Абдель Фаттах ас-Сісі балотується на третій термін. Спостерігачі не сумніваються в його переобранні. На виборах 2014 і 2018 років ас-Сісі здобув перемогу, набравши, за офіційними даними, по 96 відсотків голосів.

У трьох альтернативних кандидатів немає жодних шансів на перемогу. Найбільш серйозний конкурент ас-Сісі зняв під тиском свою кандидатуру ще в жовтні. Офіційні результати голосування мають оголосити 18 грудня.

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Критики називають ці вибори обманом після десятиліть придушення дисидентів. Водночас державні ЗМІ називають їх кроком до політичного плюралізму і закликають громадян прийти на виборчі дільниці.

Придушення опозиції в Єгипті

Абдель-Фаттах ас-Сісі, який повалив у 2013 році президента-представника ісламістського руху "Брати-мусульмани" Мохаммеда Мурсі, від моменту приходу до влади найжорсткішим чином розправляється з опозицією. Під приводом боротьби з тероризмом під варту взято тисячі ісламістів, активістів і блогерів.

Єгипет - країна з населенням у 106 мільйонів осіб - перебуває в стані глибокої економічної кризи, страждає від хронічної нестачі фінансових коштів і намагається не допустити, щоб на її територію перекинувся кровопролитний конфлікт з території сусіднього Сектора Гази.