Єгипетські рятувальники (архівне фото)Фото: picture-alliance/dpa/Suez Governorate Media Office
КатастрофиЄгипет
У Єгипті автобус впав у канал: 19 людей загинули
Дар'я Нинько
11 хв. тому
Автобус, в якому перебували понад 35 пасажирів, з'їхав з дороги та впав у канал Мансурія.
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19 людей загинули та ще шестеро зазнали поранень внаслідок падіння мікроавтобуса у канал на півночі Єгипту у суботу, 12 листопада. Про це повідомляє dpa з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.
За даними відомства, рятувальникам вдалося витягти ще 17 пасажирів. Єгипетські ЗМІ повідомили, що аварія сталася через несправне кермо, проте інших подробиць наразі не надали, повідомляє AFP.
Інша дорожньо-транспорта пригода з автобусом у Єгипті сталася у липні 2022 року. Тоді автобус з пасажирами врізався у припарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок цього 25 людей загинули, ще 35 зазнали поранень.
За даними, які наводить AFP, у 2021 році на дорогах Єгипту загинули близько семи тисяч людей. Основними причинами частих ДТП агенція називає погані дорожні умови та необережність і порушення ПДР водіями.
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