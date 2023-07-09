У двох регіонах РФ і в Криму повідомили про збиття ракет

Ракети зафіксовано на сході Криму, а також в Ростовській і Брянській областях. Всі вони нібито були збиті, але пошкодження зазнали будівлі та пилорама.

Ростовська та Брянська область РФ, а також тимчасово окупований півострів Криму в неділю, 9 липня, зазнали ракетної атаки. Повідомляють про роботу російської протиповітряної оборони (ППО).

Так, за даними очільника Ростовської області Василя Голубєва, обстріл стався близько 12:00, а російська ППО збила нібито українську ракету в районі між містами Кам'янське та Донецьк Ростовської області. "Жертв немає", - стверджує російський чиновник у Telegram.

Водночас осколками частково пошкоджено покрівлю кількох будівель, додав Голубєв.

Також ще дві ракети нібито збили над Брянською областю. "Внаслідок падіння однієї з ракет повністю зруйновано пилораму в селищі Битош", - написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Крім того, про збиття крилатої ракети повідомив окупаційний ставленик Криму Сергій Аксьонов. "У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає", - написав він у Telegram.

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Нагадаємо, у травні дрони кілька разів атакували нафтопереробні заводи на Кубані, а в липні стався вибху неподалік військового аеродрому в місті Приморсько-Ахтарськ. Саме звідти, за даними Повітряних сил Збройних сил України, Росія запускала ударні дрони Shahed для ударів по українській території.