У двох регіонах РФ і в Криму повідомили про збиття ракет
Ростовська та Брянська область РФ, а також тимчасово окупований півострів Криму в неділю, 9 липня, зазнали ракетної атаки. Повідомляють про роботу російської протиповітряної оборони (ППО).
Так, за даними очільника Ростовської області Василя Голубєва, обстріл стався близько 12:00, а російська ППО збила нібито українську ракету в районі між містами Кам'янське та Донецьк Ростовської області. "Жертв немає", - стверджує російський чиновник у Telegram.
Водночас осколками частково пошкоджено покрівлю кількох будівель, додав Голубєв.
Також ще дві ракети нібито збили над Брянською областю. "Внаслідок падіння однієї з ракет повністю зруйновано пилораму в селищі Битош", - написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Крім того, про збиття крилатої ракети повідомив окупаційний ставленик Криму Сергій Аксьонов. "У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає", - написав він у Telegram.
Читайте також: У червні ППО України збила понад 360 російських повітряних цілей
Нагадаємо, у травні дрони кілька разів атакували нафтопереробні заводи на Кубані, а в липні стався вибху неподалік військового аеродрому в місті Приморсько-Ахтарськ. Саме звідти, за даними Повітряних сил Збройних сил України, Росія запускала ударні дрони Shahed для ударів по українській території.