  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоНімеччина

Дюссельдорф евакуював 13 тисяч людей, щоб знешкодити бомбу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Американську бомбу часів Другої світової війни виявили на будівельному майданчику в німецькому Дюссельдорфі, через що евакуюватися зі своїх домівок довелося близько 13 тисячам мешканців. Зранку 8 серпня її знешкодили.

https://p.dw.com/p/4UtAS
Поліція на місці виявлення бомби в Дюссельдорфі
Поліція на місці виявлення бомби в ДюссельдорфіФото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

У німецькому Дюссельдорфі в ніч на вівторок, 8 серпня, знешкодили американську бомбу часів Другої світової війни, яку виявили напередодні під час робіт на будівельному майданчику біля міського зоопарку.

Аби безпечно знешкодити снаряд вагою пів тонни, влада евакуювала близько 13 тисяч людей в радіусі пів кілометра, тимчасово розмістила їх у школах в безпечних районах міста, а також вдалася до перекриття доріг і залізничного руху. Близько третьої ночі команда саперів знешкодила нерозірваний боєприпас.

Як пише німецьке агентство dpa, вже понад 10 тисяч людей змогли повернутися додому. Поліція зняла перекриття доріг і дозволила відновити автобусний та залізничний рух у цьому районі.

Час від часу у Німеччині досі виявляють нерозірвані снаряди часів Другої світової війни, які залишилися після бомбардувань радянських військ і союзників. У 2017 році у Франкфурті евакуювали 65 тисяч людей через виявлення 1,4-тонної бомби. У грудні 2021 року бомба часів Другої світової війни вибухнула на будівельному майданчику біля вокзалу Мюнхена, поранивши чотирьох людей і порушивши залізничний рух.

Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (09.10.2020)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наручники (ілюстративне фото)

ДБР розслідує понад сотню випадків зловживань воєнкомів

Конфлікти20 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство21 год. тому
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія23 год. тому11 фото
Українські медики лікують поранених воїнів у Донецькій області, квітень 2023 року

Тактична медицина в Україні: чому волонтери б'ють на сполох

Тактична медицина в Україні: чому волонтери б'ють на сполох

Конфлікти7 серпня 2023 р.
На конвеєрі китайського автовиробника BYD

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Економіка6 серпня 2023 р.
Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
На головну сторінку