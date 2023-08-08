Дюссельдорф евакуював 13 тисяч людей, щоб знешкодити бомбу

Американську бомбу часів Другої світової війни виявили на будівельному майданчику в німецькому Дюссельдорфі, через що евакуюватися зі своїх домівок довелося близько 13 тисячам мешканців. Зранку 8 серпня її знешкодили.

У німецькому Дюссельдорфі в ніч на вівторок, 8 серпня, знешкодили американську бомбу часів Другої світової війни, яку виявили напередодні під час робіт на будівельному майданчику біля міського зоопарку.

Аби безпечно знешкодити снаряд вагою пів тонни, влада евакуювала близько 13 тисяч людей в радіусі пів кілометра, тимчасово розмістила їх у школах в безпечних районах міста, а також вдалася до перекриття доріг і залізничного руху. Близько третьої ночі команда саперів знешкодила нерозірваний боєприпас.

Як пише німецьке агентство dpa, вже понад 10 тисяч людей змогли повернутися додому. Поліція зняла перекриття доріг і дозволила відновити автобусний та залізничний рух у цьому районі.

Час від часу у Німеччині досі виявляють нерозірвані снаряди часів Другої світової війни, які залишилися після бомбардувань радянських військ і союзників. У 2017 році у Франкфурті евакуювали 65 тисяч людей через виявлення 1,4-тонної бомби. У грудні 2021 року бомба часів Другої світової війни вибухнула на будівельному майданчику біля вокзалу Мюнхена, поранивши чотирьох людей і порушивши залізничний рух.