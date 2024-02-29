У ДСНС назвали три найбільш заміновані області України

Харківська, Херсонська і Донецька області наразі є найбільш забрудненими мінами, повідомили у ДСНС. Загалом близько 156 тисяч квадратних кілометрів території оцінюються як потенційно небезпечні.

Харківська, Херсонська і Донецька області наразі є найбільш замінованими областями України. Про це у четвер, 29 лютого, повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Рева.

"На сьогодні я б визначив три основні регіони, які є найбільш забрудненими. Це - Харківська, Донецька і Херсонська області, якщо говорити про деокуповані території. Це саме ті основні напрямки, по яких ми зараз працюємо і на яких сконцентровані основні зусилля", - сказав він, цитує "Укрінформ".

За словами Реви, у минулому році Україні вдалося скоротити зі 174 до 156 тисяч квадратних кілометрів площу територій, які оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження й розмінування. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділи ДСНС знешкодили майже 472 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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Кількість піротехнічних підрозділів збільшилась втричі

Як повідомив Рева, до повномасштабного вторгнення РФ піротехнічні підрозділи ДСНС налічували близько 600 людей, тобто близько 120 розрахунків. Однак відтоді кількість особового складу була занчно збільшена - до майже 1900 людей або понад 340 розрахунків.

"Протягом 2025-2027 років також передбачається подальше поступове поетапне збільшення цієї чисельності", - заявив Рева.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року в столиці Хорватії Загребі відбулася Міжнародна донорська конференція з розмінування України, в якій взяли участь 34 країни. Учасники пообіцяли виділити майже 500 мільйонів євро на проведення розмінування в Україні.