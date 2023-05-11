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Логотип конкурсу "Євробачення-2023"
Фото: Peter Byrne/PA/picture alliance
КультураВеликобританія

У другому півфіналі "Євробачення" визначаться всі фіналісти

Андрій Бреннер
28 хв. тому

10 травня у другому півфіналі "Євробачення-2023" стануть відомі всі фіналісти пісенного конкурсу. Вибір цього разу робитимуть лише телеглядачі.

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Другий півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2023" розпочнеться у Ліверпулі в четвер о 22:00 за київським часом. У ньому на 10 місць у фіналі претендуватимуть виконавці з 16 країн.

На відміну від першого півфіналу "Євробачення", в другому відбірковому турі явних фаворитів конкурсу немає, тому шанси пройти до фіналу мають практично всі учасники.

За оцінками букмекерів, зі складу другого півфіналу до першої десятки "Євробачення" за підсумками всього конкурсу може потрапити лише австрійський дует Теуа & Salena. Дівчата виконують сатиричну композицію Who the hell is Edgar? про труднощі креативного процесу.

Дует Teyа & Salena з Австрії на
Дует Teyа & Salena з Австрії на "Євробаченні-2023"Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

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Як і в першому півфіналі, переможців другого відбіркового туру, за новими правилами, визначать лише телеглядачі.

Голоси національних журі в пропорції "50 на 50" до глядацьких враховуватимуть лише у фіналі конкурсу, який відбудеться в суботу, 13 травня. Цього дня на сцену "Євробачення" в Ліверпулі вийдуть переможці першого півфіналу, а також представники України, яка виграла попередній конкурс, і "великої п'ятірки": Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. Ці країни не тільки вносять найбільші внески до організатора конкурсу Європейської мовної спілки, але й забезпечують йому високі телевізійні рейтинги.

Tvorchi представлять Україну на
Tvorchi представлять Україну на "Євробаченні" у фіналі 13 травня.Фото: picture alliance/dpa/Ukrinform

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Інше нововведення - можливість проголосувати на "Євробаченні" для глядачів країн, які в ньому не беруть участі. Для цього, крім реєстрації на сайті конкурсу, необхідно, щоби кредитні картки приймалися до оплати відповідним додатком. Таким чином, власникам карток, виданих російськими банками, взяти участь у голосуванні не вдасться.

Росію усунули від "Євробачення" через повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, Білорусь - через порушення правил конкурсу роком раніше. Телекомпанії цих країн "Євробачення" не транслюють, але його можна подивитися на офіційному сайті конкурсу. Цього року він проходить у британському Ліверпулі, оскільки через російську агресію переможниця попереднього "Євробачення" - Україна - не змогла прийняти його в себе.

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Як Україну підтримують на "Євробаченні" в Ліверпулі

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