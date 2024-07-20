У ДР Конго зростає кількість заражень мавпячою віспою

У Демократичній Республіці Конго фіксують експоненціальне зростання кількості випадків захворювання на мавпячу віспу, про що у суботу, 20 липня, заявив уряд країни. Як передає агенція AFP з посиланням на речника уряду, загальна кількість випадків захворювання у країні сягнула 11166, померли 450 людей.

За словами представника уряду ДР Конго, звіт міністерства охорони здоров'я країни свідчить про "експоненціальне зростання кількості випадків", а найбільше постраждала західна провінція Екваторіальна.

У звіті також зазначається, що уряд вживає низку заходів для боротьби з хворобою, зокрема, "надання медичної допомоги, моніторинг контактів з відповідними медичними зонами і сприяння нагляду на рівні громад".

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ВООЗ попереджає про загрозу глобальній охороні здоров'я

Звіт з'явився за кілька днів після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про загрозу глобальній охороні здоров'я, яку становить мавпяча віспа, на тлі занепокоєння щодо потенційного епідемічного спалаху нового, більш смертоносного штаму вірусу в ДР Конго.

За словами очільника ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса, останній спалах не демонструє "жодних ознак уповільнення".

Розамунд Льюїс, фахівець ВООЗ з питань мавпячої віспи, також попередила про ризик перетину вірусом кордонів. Так, Південно-Африканська Республіка нещодавно повідомила про 20 випадків захворювання, в тому числі про три летальні.

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Новис штам мавпячої віспи

Вперше мавпяча віспа була виявлена у людини в 1970 році в тодішньому Заїрі, нині ДР Конго. Відтоді вона в основному обмежується країнами на заході та в центрі африканського континенту.

Історично склалося так, що більшість хворих заражалися від інфікованих тварин, проте з травня 2022 року медики повідомляють про випадки зараження вірусом по всьому світу, в першу чергу, серед геїв і бісексуальних чоловіків.

З вересня минулого року в ДР Конго поширюється новий, ще більш смертоносний штам вірусу, який також передається через статеві контакти між чоловіками.

За словами Льюїс, новий штам досі передавався виключно від людини до людини.