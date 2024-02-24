У Дорогуську на коліях розсипали агропродукцію з України

У польському Дорогуську 24 лютого невідомі пошкодили українські вантажні вагони з бобами. У мініфраструктури України припускають, що системне знищення української агропродукції є спланованими диверсіями.

На польській залізничній станції Дорогуськ у суботу, 24 лютого, втретє пошкодили вантажні вагони з українською агропродукцією - бобами. Як повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, інцидент стався у другу річницю повномасштабного російського віськового вторгнення близько 9-ї години ранку.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України, очільника відомства Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції "схоже на сплановані диверсії".

"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу", - цитує міністерство Кубракова.

Він закликав правоохоронні ограни Польщі негайно відреагувати на скоєне. За даними відомства, "Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі за фактом пошкодження агропродукції з України.

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Розстріляна українська техніка на кордоні

23 лютого у відповідь на протести польських фермерів українські аграрії привезли на пункт пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими обстрілами, аби показати, у яких умовах зараз працюють українські фермери.

Нагадаємо, що польські фермери перекрили пункти пропуску на кордоні з Україною та не пускають вантажі, протестуючи проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти ЄС".

Днями один із польських фермерів почепив на свій трактор банер із закликом до президента РФ Володимира Путіна "навести лад в Україні".

Учасники протестів уже кілька разів висипали українську агропродукцію з вантажівок і залізничних вагонів, при тому що вона прямує через Польщу транзитом та не реалізується на її території.

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