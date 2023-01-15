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Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в ДніпріФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки врятували 38 осіб

Валерій Сааков | Анастасія Шепелева
26 хв. тому

Число жертв ракетного обстрілу багатоповерхівки в Дніпрі зросло до 17, з яких одна дитина. Ще 73 особи поранено, повідомили в ДСНС. Розбір завалів триває. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини неділі, 15 січня (оновлюється).

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Російські агресори використали ракети для ЗРК С-300/С-400 під час проведеного 14 січня ракетного обстрілу української столиці. Такий висновок містить традиційне ранкове зведення Генштабу ЗСУ, оприлюднене в соцмережі Facebook. "Для (...) ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400", - йдеться у зведенні. Загалом минулої доби російські окупаційні війська завдали три авіаційних та 57 ракетних ударів, вчинили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема, по цивільній інфраструктурі. Агресор випустив 41 крилату ракету повітряного і морського базування та керовані авіаційні ракети, що вважаються високоточною зброєю. Українські захисники знищили 26 ракет, наголошується у зведенні.

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Російські окупаційні війська застосували для удару по багатоповерхівці в Дніпрі надзвукову керовану ракету повітряного базування Х-22, проти якої Збройні сили України не мають жодних засобів протидії. Це визнали в Генштабі ЗСУ. "Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 - немає. У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет", - повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ. "Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", - додали в Генштабі.

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Жертвами ракетного обстрілу російських окупаційних сил багатоповерхівки в Дніпрі стали вже 17 осіб, ще 73 постраждалих отримали поранення. Рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів 38 осіб. Такі дані станом на 06:00 оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними відомства, тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструкцій. "Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них  від ДСНС - 160 осіб та 40 одиниць техніки", - повідомляє Telegram-канал відомства.

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Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки врятували 38 осіб

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