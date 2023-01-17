У Дніпрі завершили розбір завалів: 44 загиблих

Війна Росії проти України - новини вівторка, 17 січня (оновлюється).

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Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили розбір завалів на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці, повідомив Telegram-канал відомства. "О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у місті Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей", - йдеться в повідомленні.

++13.35++

У МЗС України різко розкритикували заклики офіційного Відня до дотримання "почуття міри" під час реакції на дії Москви в Україні. Так, речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко назвав такі заклики тим, що в Кремлі сприймається "як запрошення до продовження геноциду українців". Крім того, такі заяви "посилюють відчуття безкарності Кремля", додав офіційний представник МЗС України в своєму дописі в соцмережі Facebook.

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В енергосистемі України досі зберігається значний дефіцит потужностей. Про факт значного браку енергогенерації повідомив Telegram-канал державної компанії "Укренерго". "Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі. (...) Також через несприятливі погодні умови (...) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - йдеться в повідомленні.



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До України з першим візитом прибула нова міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Радий вітати з першим візитом до України після призначення на посаду міністра оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце", - написав Стефанчук у Facebook.



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Кремль, ймовірно, намагається підірвати медійний вплив засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, спростовуючи його заяви, зокрема щодо ролі ПВК у просуванні росіян в районі Соледара на Донеччині, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному огляді.

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Вони звертають увагу на те, що Пригожин раніше наголошував, що саме "вагнерівці" відповідали за "захоплення" Соледара, однак президент Росії Володимир Путін 15 січня приписав цей "успіх" міністерству оборони та генеральному штабу Росії. Аналітики зауважують, що раніше президент РФ утримувався від коментарів "щодо тактичних досягнень в Україні". "Можливо, Путін також намагався продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах", - зазначають в ISW.





Трагедія у Дніпрі: уже 44 загиблих

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Число загиблих унаслідок скоєного 14 січня ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі зросло до 44. Такі оновлені дані повідомив мер міста Борис Філатов у соцмережі Facebook. У дописі міський голова зазначив, що сам перебуває на місці трагедії.

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Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв "хороші новини" щодо передачі Україні озброєнь з Німеччини. Про це міський голова української столиці написав у своєму Telegram-каналі після зустрічі з віцеканцлером - міністром економіки ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck) на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні. Зокрема, передачу озброєння. Позитивні рішення ухвалені. Хороші новини будуть скоро!", - написав Кличко.

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав західних союзників і надалі надавати військову підтримку України, оскільки тоді українські захисники матимуть змогу зупинити РФ. "Ця війна від початку посилає один сигнал з України. Це те, що Володимир Зеленський сказав нам на початку війни телефоном. Я розмовляв із ним практично щодня, іноді навіть декілька разів на день. І був один меседж: зброя, зброя і ще раз зброя - нам потрібна військова підтримка", - розповів Дуда під час панельної дискусії "На захист Європи" у Давосі.

Він наголосив, що зброя - найважливіший елемент. "Якщо ми й надалі відправлятимемо багато військової техніки для захисників України, передової техніки, вони матимуть змогу зупинити росіян", - наголосив Дуда. Президент Польщі також визнав, що США відіграють найважливішу роль у підтримці України, проте "не варто недооцінювати інших країн-членів НАТО, оскільки адміністрації Байдена набагато легше відправити військову техніку".

Арестович написав заяву про звільнення з ОП

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки". Про це сам Арестович повідомив у соцмережі Facebook. "Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку", - написав Арестович. На доказ своїх слів він також додав до допису скан-копію власної заяви про звільнення.



За кілька годин до того у своєму Telegram-каналі Арестович написав, що "припустився серйозної помилки в прямому ефірі".

Увечері 14 січня він заявив, що запущену по Дніпру російську ракету збили українські сили протиповітряної оборони, й вона вибухнула під час падіння на під'їзд багатоповерхового будинку. Попри те, що у Повітряних силах Збройних сил України це негайно спростували, слова Арестовича одразу почали поширювати російські пропагандисти. Згодом радник глави ОП заявив, що "будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22" і "ніяка ракета ППО і близько не могла б завдати й половини таких руйнувань", нагадує "Інтерфакс-Україна".

РФ неспроможна завдавати високоточних ударів з далекої відстані - британська розвідка

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Удар по багатоповерхівці в місті Дніпро 14 січня був найімовірніше вчинений надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності AS-4 Kitchen (так за класифікацією НАТО позначається радянська ракета Х-22 "Буря". - Ред.), що має досить низьку точність під час застосування проти наземних цілей, припускають автори щоденного огляду британської військової розвідки, оприлюдненому у Twitter-акаунті міністерства оборони Сполученого Королівства.

"14 січня 2023 року Росія відновила ракетні удари з великої відстані по українській інфраструктурі, вперше майже за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у разі попередніх восьми хвиль ударів із 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі. Велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen, запущена із далекого бомбардувальника Ту-22М3 Backfire, найімовірніше вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 осіб", - йдеться в огляді.

Тож заяви російської сторони, що за цей удар відповідальна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними, висновують британські військові аналітики. "Росія хибно стверджувала, що винна українська ракета ППО. Kitchen відома своєю неточністю під час використання проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах", - зазначають у міноборони Сполученого Королівства. У повідомленні також наголошується, що аналогічна зброя була причиною інших інцидентів із масовими жертвами серед цивільного населення, зокрема удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області 27 червня 2022 року.

Загалом застосування таких ракет для ударів по українській території свідчать про нездатність РФ завдавати високоточних ударів великої дальності. "Хоча деякі ракети, як-от Kitchen, непридатні для високоточного удару, реальний перебіг війни в Україні свідчить про дедалі більше ослаблення російського потенціалу щодо завдавання ударів з далекої відстані. Найімовірніше, у них є труднощі з динамічною ідентифікацією цілей і доступом до швидкої й точної оцінки бойових ушкоджень", - йдеться в огляді.





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Новим міністром оборони ФРН буде призначений представник Соціал-демократичної партії Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який наразі обіймає посаду міністра внутрішніх справ федеральної землі Нижня Саксонія, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в СДПН.

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З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України постраждали вже понад 1353 українських дітей. Згідно з офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 17 січня 2023 року щонайменше 456 дітей загинули й понад 897 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram-каналі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 57.

Утім, ці дані не є остаточними, наголошується в повідомленні. Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів, 337 із них зруйновані повністю, йдеться в повідомленні.

Дніпро: з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини

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Під час ліквідації наслідків російського ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі, з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. "О 09:46 із-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі витягли тіло однієї загиблої дитини. Загалом загинула 41 особа (із них чотири дитини), травмовано 79 осіб (із них 16 дітей) і врятовано 39 осіб (із них шість дітей)", - написав Тимошенко у Telegram-каналі.

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У поточному році Великобританія вишколить ще 20 тисяч українських військових. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в парламенті. "Покращуючи наші успіхи щодо базового вишколу для українських військових у Великобританії в 2022 році, цього року ми також доведемо їхню чисельність до ще 20 тисяч. Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія вже залучені до цього процесу, і я радий повідомити, що скоро приєднається також група австралійських інструкторів", - сказав британський урядовець, якого цитує пресслужба міноборони Великобританії .

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На Харківщині минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прифронтові населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У Куп'янську обстрілами пошкоджено два п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, сім приватних домоволодінь. Поранень дістали 41-річний чоловік і жінка 65 років. У Вовчанську… від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено сім приватних будинків. У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено три приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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Унаслідок російського обстрілу Очаківської громади Миколаївського району загинула одна людина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - написав посадовець у Telegram-каналі.



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Втрати серед цивільних осіб унаслідок розв'язаної 24 лютого 2022 року Росією повномасштабної війни проти України станом на 15 січня 2023 року становили 18358 осіб, зокрема 7031 загиблий і 11327 поранених, повідомило управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ ООН). "Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується у документі щодо даних ООН.

++08.34++

Минулої доби унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло двоє людей, одну особу - поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 16 січня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Сєвєрному. Ще 1 людина в області отримала поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі.

++08.19++

НАЕК "Енергоатом" має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою "Експлуатуючою організацією ЗАЕС" концерну "Росатом", повідомив президент компанії Петро Котін на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок. "Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них - це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплату. Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вийде щось у "Росатома". Наприклад, людина, яка виконує обов'язки головного інженера, зрадила Україну і продовжує там нелегітимно виконувати обов'язки керівника станції", - сказав Котін, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Загалом, за його словами, на ЗАЕС дуже складна ситуація із персоналом. "Трохи більше ніж шість тисяч працівників ЗАЕС перебувають в Енергодарі. Не всі працюють на станції, багато хто залишається у своїх будинках. На станцію проходять приблизно 2,4-3 тисячі людей. До окупації на ній працювало понад 11 тисяч", - зазначив Котін.

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У Дніпрі зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по будинку

++08.00++

Станом на ранок вівторка кількість поранених унаслідок російського удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі зросла до 79 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "39 людей врятовано, 40 - загинуло. 79 поранених, серед них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - написав голова ОВА у Telegram-каналі. За даними посадовця, завали розібрані на 90 відсотків.

++07.50++

У ніч на вівторок у російському місті Білгород було чути вибухи. Губернатор області В'ячеслав Гладков пояснив це роботою протиповітряної оборони. "Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає", - написав російський посадовець у своєму Telegram-каналі .

++07.40++

У Запорізькій області в ніч на вівторок зазнала російського обстрілу Біленьківська громада. Унаслідок артудару пошкодження отримали три будинки та автомобілі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух. "Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - написав Старух у Telegram-каналі. Також чільник ОВА зазначив, що за минулу добу російські агресори 130 разів обстріляли регіон, "надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об'єктів цивільної інфраструктури".



Окупанти не дають дивитися українське телебачення - Генштаб

++07.35++

Російські окупанти припинили трансляцію усіх українських телеканалів на тимчасово зайнятих ними територіях, зокрема, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Згідно з даними, опублікованими на Facebook-сторінці Генштабу, тепер у цих населених пунктах транслюється тільки російське телебачення.

Загалом протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали два ракетних і сім авіаційних ударів та вчинили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Унаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед мирного населення.

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад 20 населених пунктів на Донбасі. Йдеться про Білогорівку Луганської області, а також Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівку, Сіль, Соледар, Білогорівку, Бахмут, Північне, Кам’янку, Водяне, Невельське, Мар’їнку, Побєду Донецької області, зазначають автори зведення.



++07.25++

Керівник МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі відвідає Вашингтон і Торонто для активізації "глобальних дій щодо України" у 2023 році. Як повідомили у пресслужбі відомства, у британського міністра заплановані зустрічі, зокрема, з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і очільницею МЗС Канади Мелані Жолі. Під час переговорів сторони обговорять, зокрема, "скоординовані зусилля з надання допомоги Україні в подоланні російської агресії". Як очікується, Клеверлі вкаже на необхідність подальших кроків для надання Києву інструментів для перемоги у війні.

++07.20++

Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зруйновано понад 200 квартир, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко на брифінгу. "Наше найголовніше завдання - розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку", - підкреслив він. За словами Тимошенка, розбір завалів не завершиться, поки не буде знайдено тіла всіх загиблих, що може тривати не один день.

Кличко закликав Захід прискорити постачання систем ППО

++07.12++

Постійні російські ракетні удари по критичній інфраструктурі Києва і холод чинять значний тиск на українську столицю, стверджує мер міста Віталій Кличко. Через атаки інфраструктура може розвалитися будь-якої миті, тому західним союзникам слід прискорити постачання систем протиповітряної оборони (ППО), заявив Кличко агентству Reuters у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За його словами, наразі дефіцит електроенергії в Києві становить 30 відсотків. "Зараз в Україні досить холодно, тому життя без електрики та опалення практично неможливе. Ситуація - критична. Ми боремося за виживання", - зазначив мер Києва.

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