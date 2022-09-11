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Руйнування в Дніпрі внаслідок російських обстрілів
Руйнування в Дніпрі внаслідок російських обстрілів (архівне фото)Фото: Mykola Myakshykov/NurPhoto/IMAGO
КонфліктиУкраїна

У Дніпрі й Миколаєві лунали вибухи

Валерій Сааков
20 хв. тому

200-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 11 вересня.

https://www.dw.com/uk/u-dnipri-j-mikolaevi-lunali-vibuhi/a-63082216

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 11 вересня (час київський).

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Україна в нинішній війні бореться не лише за свою незалежність і за своє існування, а за майбутнє всієї цивілізації, переконаний засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES), бізнесмен Віктор Пінчук на 17-й Щорічній зустрічі YES. Захід організовано Фондом Віктора Пінчука.

"Україна з її функціонуючою ринковою економікою - є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук. Засновник YES подякував західним партнерам України за підтримку та допомогу Україні у війні проти агресора та закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля для майбутнього України та цивілізованого світу.

"Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями - нашими солдатами, волонтерами, лікарями - це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо у Вашингтон, Лондон, Париж - основні столиці світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї та маємо спробувати зазирнути у майбутнє", - зазначив Пінчук, наголосивши, що Україна обов'язково переможе та відновить свій суверенітет у рамках міжнародно визнаних кордонів.

++07.09++

У ніч на неділю в Миколаєві, Дніпрі, а також у Дніпропетровській і Харківській областях було чути вибухи. Зокрема, "Суспільне" повідомляло про вибухи у Миколаєві. У місті оголошено повітряну тривогу. За інформацією "24 каналу", приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі Дніпропетровської області, після чого у кількох районах міста зникло світло.

Також у Дніпрі та Харківській області в ніч проти 11 вересня пролунали кілька вибухів, повідомляють українські ЗМІ. За даними "24 каналу", у центрі Дніпра вибуховою хвилею вибило шибки у деяких житлових будинках. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив у Telegram-каналі, що вибух в центральній частині міста спричинив ракетний удар. Є руйнування. Є також попередні дані про поранених, додав міський голова. 

Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

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Руйнування в Дніпрі внаслідок російських обстрілів

У Дніпрі й Миколаєві лунали вибухи

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