У Дніпрі й Миколаєві лунали вибухи

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 11 вересня (час київський).
"Україна з її функціонуючою ринковою економікою - є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук. Засновник YES подякував західним партнерам України за підтримку та допомогу Україні у війні проти агресора та закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля для майбутнього України та цивілізованого світу.
"Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями - нашими солдатами, волонтерами, лікарями - це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо у Вашингтон, Лондон, Париж - основні столиці світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї та маємо спробувати зазирнути у майбутнє", - зазначив Пінчук, наголосивши, що Україна обов'язково переможе та відновить свій суверенітет у рамках міжнародно визнаних кордонів.
++07.09++
У ніч на неділю в Миколаєві, Дніпрі, а також у Дніпропетровській і Харківській областях було чути вибухи. Зокрема, "Суспільне" повідомляло про вибухи у Миколаєві. У місті оголошено повітряну тривогу. За інформацією "24 каналу", приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі Дніпропетровської області, після чого у кількох районах міста зникло світло.
Також у Дніпрі та Харківській області в ніч проти 11 вересня пролунали кілька вибухів, повідомляють українські ЗМІ. За даними "24 каналу", у центрі Дніпра вибуховою хвилею вибило шибки у деяких житлових будинках. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив у Telegram-каналі, що вибух в центральній частині міста спричинив ракетний удар. Є руйнування. Є також попередні дані про поранених, додав міський голова.
Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників