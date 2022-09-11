У Дніпрі й Миколаєві лунали вибухи: є поранені

200-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 11 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 11 вересня (час київський).

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Унаслідок потужних обстрілів Миколаєва з боку російських окупаційних сил поранено дев'ятеро людей, четверо з них перебувають у лікарні, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередніми даними, 9 людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав Сєнкевич у Telegram-каналі . За даними посадовця, унаслідок обстрілів також зазнали пошкоджень житлові будівлі.

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Унаслідок обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з яких у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані", - написав він у Telegram-каналі . Обстрілів зазнали Дніпровський та Нікопольський райони, у результаті чого є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків, зазначив посадовець. Деталі уточнюються.

Також тричі за ніч окупаційні сили обстріляли Нікополь, куди прилетіли понад 35 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Крім того, у місті понівечено 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач. Росіяни обстріляли також і Марганецьку громаду. Попередньо, без поранених і руйнувань.

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Інженери компанії "Київстар" відновили роботу центральної базової станції у звільненій від російських окупантів Балаклії в Харківській області, повідомила офіційна представниця компанії Ірина Леліченко на своїй Facebook-сторінці. "Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди й ми:)" - написала вона в ніч на неділю.

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Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, вважає президент України Володимир Зеленський. Таку заяву Зеленський зробив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - зазначив Володимир Зеленський, якого цитує сайт глави держави .

У випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок, наголосив Зеленський. "Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить", - додав він.

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Україна в нинішній війні бореться не лише за свою незалежність і за своє існування, а за майбутнє всієї цивілізації , переконаний засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES), бізнесмен Віктор Пінчук на 17-й Щорічній зустрічі YES. Захід організовано Фондом Віктора Пінчука.

"Україна з її функціонуючою ринковою економікою - є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук. Засновник YES подякував західним партнерам України за підтримку та допомогу Україні у війні проти агресора та закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля для майбутнього України та цивілізованого світу.

"Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями - нашими солдатами, волонтерами, лікарями - це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо у Вашингтон, Лондон, Париж - основні столиці світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї та маємо спробувати зазирнути у майбутнє", - зазначив Пінчук, наголосивши, що Україна обов'язково переможе та відновить свій суверенітет у рамках міжнародно визнаних кордонів.

++07.09++

У ніч на неділю в Миколаєві, Дніпрі, а також у Дніпропетровській і Харківській областях було чути вибухи. Зокрема, "Суспільне" повідомляло про вибухи у Миколаєві. У місті оголошено повітряну тривогу. За інформацією "24 каналу", приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі Дніпропетровської області, після чого у кількох районах міста зникло світло.

Також у Дніпрі та Харківській області в ніч проти 11 вересня пролунали кілька вибухів, повідомляють українські ЗМІ. За даними "24 каналу", у центрі Дніпра вибуховою хвилею вибило шибки у деяких житлових будинках. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив у Telegram-каналі , що вибух в центральній частині міста спричинив ракетний удар. Є руйнування. Є також попередні дані про поранених, додав міський голова.

