У Дніпрі і Києві зросла кількість жертв удару РФ (оновлено)

У лікарні Дніпра помер чоловік, який зазнав поранень внаслідок масованої атаки військ РФ 29 грудня. У Києві з-під завалів деблокували тіла 23 загиблих.

У лікарні в Дніпрі помер 45-річний чоловік, який постраждав під час масованої ракетної атаки РФ зранку 29 грудня. Про це повідомив у неділю, 31 грудня, очільник Дніпропетровскої обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Таким чином кількість жертв удару РФ у Дніпрі сягнула семи.

За даними Лисака, 18 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема й півторарічний хлопчик. Більшість травмованих - у середньому стані, двоє - у тяжкому, додав Лисак.

У Києві кількість загиблих внаслідок удару РФ 29 грудняпродовжує зростати. За попередніми даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), 31 грудня рятувальники деблокували з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі ще чотири тіла - таким чином кількість жертв у Києві сягнула 21.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомили, що станом на 12:30 у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіла 23 людей, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня.

Аварійно-рятувальні роботи у столиці ще тривають. Завтра, 1 січня, у місті оголошено день жалоби.

Масована атака РФ забрала щонайменше 48 життів

Про смерть ще однієї постраждалої під час серії ударів військ РФ повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram. За його даними, 31 грудня у лікарні померла 61-річна жінка, яка зазнала поранень внаслідок удару військ РФ, якого вони завдали вдень 29 грудня по житловому сектору міста Сміла.

Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї атаки у Смілі постраждали дев'ятеро людей, серед яких - дитина. Пошкоджений 51 будинок.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вночі та зранку 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами і дронами. 114 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Під удар потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Руйнування і жертви є у низці міст, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі.

Загалом жертвами масованого удару, з урахуванням нових даних, стали щонайменше 48 людей, ще 159 - зазнали поранень.

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