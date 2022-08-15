У Дюссельдорфі прибирають знаки про партнерство з Москвою

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 15 серпня (час київський).

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Шведська компанія IKEA завершила онлайн-розпродаж, оголошений в Росії через її вихід із країни. "Кошик, список покупок та особистий кабінет на сайті недоступні", - повідомляється на головній сторінці російського сайту IKEA. Всі магазини компанії закриті, вони працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень, а також повернення та обмін товарів.

++20.35++

Німеччина не підтримає візові обмеження для росіян - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Німеччина не підтримуватиме ініціативу низки європейських країн щодо заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Олаф Шольц

"Це не війна російського народу. Це війна (президента Росії Володимира) Путіна. І ми маємо чітко це розуміти", - сказав він. Шольц вважає, що дебати з цього питання можуть бути, але в разі запровадження обмежень з труднощами зіткнуться опоненти Кремля. "Важливо розуміти, що багато людей тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом. Всі рішення, які ми ухвалюємо, не мають ускладнювати процес виїзду з країни для втечі від влади та диктатури в Росії", - наголосив він.

Читайте докладніше: Німеччина не підтримає візові обмеження для громадян РФ - Шольц

++20.07++

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Як повідомив у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, обговорювались стан виконання наказів Зеленського, поточна воєнно-стратегічна обстановка та посилення захисту держави в інформаційному просторі. Більше деталей щодо засідання поки не відомо.

++19.56++

До України в понеділок завітали амбасадори платформи за збору коштів для країни United24 Андрій Шевченко (український футболіст) і Лієв Шрайбер (американський актор).

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони обговорили нові проєкти платформи, зокрема, запуск молодіжної програми United24, першими учасниками якої стануть діти Шевченка та Шрайбера, а також співпрацю зі світовими брендами, про яку детальніше оголосять найближчим часом. Про це повідомляє офіс президента України.

Фандрейзингова платформа United24, ініційована Зеленським, зібрала 170 мільйонів доларів для України.

++19.34++

У Німеччині з жовтня зростуть ціни на газ

Жителі Німеччини з жовтня змушені будуть більше платити за газ.

Щоб імпортери газу могли впоратися з підвищенням цін через скорочення постачань з РФ на тлі війни в Україні, в Німеччині запровадили надбавку в 2,4 євроцента за кіловат-годину. Вона діятиме до квітня 2024 року.

Через це, згідно з попередніми підрахунками, середньостатистична родина з чотирьох осіб із рівнем споживання в близько 20 тисяч кіловат заплатить за рік за газ на 480 євро більше.

Читайте докладніше: У Німеччині з жовтня зростуть ціни на газ

++19.03++

Кількість постраждалих унаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до дев'ятьох людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, одна жінка 75 років померла внаслідок отриманих травм, а стан ще одного пораненого оцінюють як важкий.

++18.43++

Мер Енергодара - міста-супутника Запорізької атомної станції - Дмитро Орлов повідомляє, що близько 16-ї години в місті лунали звуки вибухів. За його словами, військові РФ продовжують захоплювати в окупованому місті об'єкти та підприємства, зокрема, в понеділок вони захопили Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Читайте також: Російські війська не підуть з ЗАЕС, але хочуть режиму тиші

++18.18++

У Дюссельдорфі прибирають знаки про партнерство з Москвою

У Дюссельдорфі прибирають всі знаки, що вказують на його статус партнера Москви. Про це заявив мер міста Штефан Келлер (Stefan Keller). П'ять таких вивісок, у тому числі на в'їзді в місто, вже демонтували, решту знімуть найближчим часом. Партнерство призупинили невдовзі після повномасштабного військового нападу Росії на Україну. Тепер місце російської столиці займуть українські Чернівці.

++17.39++

Латвія відновила програму лікування та реабілітації українських військовослужбовців. Як ідеться на сайті латвійського міністерства закордонних справ, уряд виділив на ці цілі 280 тисяч євро. Курс лікування в реабілітаційному центрі пройдуть 12 українських військових.

Програма діяла з початку війни на Донбасі у 2014 році до 2019 року. За цей час у латвійських медичних закладах лікування пройшли 58 поранених українців. Поновити програму вирішили через повномасштабну війну Росії проти України.

++17.11++

Франція зацікавлена в допомозі Україні з повоєнним відновленням Чернігівщини, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко після зустрічі з першим радником французького посольства у Києві та аташе з питань гуманітарної допомоги.

Також, за його словами, уряд Франції готовий допомагати Україні в розмінуванні деокупованих територій, як безпосереднім залученням своїх фахівців і техніки, так і підготовкою українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм.

++16.33++

Рада наблизила Україну до митного безвізу з ЄС - Шмигаль

Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу, необхідні для приєднання до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та Конвенції про процедуру спільного транзиту. "Україна наблизилася до "митного безвізу" з Європейським Союзом", - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, закон спрощує проходження митного контролю для надійних підприємств, впроваджує європейський механізм розгляду скарг і продовжує цифровізацію митниці, що має прискорити її проходження та зменшити корупційні ризики. "Подальше укладення "митного безвізу" з ЄС дасть можливість Україні запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів із 36 країнами в режимі реального часу", - додав Шмигаль.

Читайте також: Від авіації до митниці, або Коли Україні чекати нових безвізів з ЄС

++16.06++

Збиття MH17: Суд оголосить вирок у справі 17 листопада

Окружний суд Гааги винесе 17 листопада вердикт у справі щодо збиття малайзійського боїнга рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року.

Рештки збитого літака

Оголошення вердикту триватиме кілька годин і, ймовірно, відбудеться після обіду.

Прокуратура Нідерландів обвинувачує у збитті літака та загибелі всіх 298 людей на борту трьох громадян Росії та одного українця - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. Для них вимагають довічного ув'язнення. всі четверо перебувають у міжнародному розшуку.

Читайте детальніше: Вирок у справі про збитий MH17 оголосять 17 листопада - суд

++15.35++

Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Український парламент на засіданні в понеділок обрав двох членів Вищої ради правосуддя.

На рейтинговому голосуванні за кандидатів Микола Мороз набрав 291 голос, Роман Маселко - 203, Олена Заічко - 137, а В'ячеслав Талько - 79. Рішення про обрання двох найрейтинговіших кандидатів Верховна Рада затвердила 258 голосами.

Мороз - доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Маселко - голова ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро, адвокат активістів Майдану та Автомайдану.

Читайте детальніше: Адвоката Майдану Маселка обрали членом Вищої ради правосуддя

++15.05++

Верховна Рада на засіданні в понеділок збільшила видатки українського бюджету на безпеку та оборону в поточному році на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, 241 мільярд гривень спрямують міністерству оборони, 23 мільярда - міністерству внутрішніх справ, 2,5 мільярда - Службі безпеки України, 2,2 мільярда - Головному управлінню розвідки, решту коштів - Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, Управлінню державної охорони, Службі зовнішньої розвідки та міністерству економіки.

"На жаль, це буде і друк грошей", - пише Железняк у Telegram. Загальні видатки на безпеку та оборону а 2022 році тепер становитимуть, за його словами, 1,2 трильйона гривень.

++14.41+

Рада затвердила продовження воєнного стану і мобілізації на 90 днів

Український військовий на Донбасі (ілюстративне фото)

Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану на ще 90 діб.

Також депутати затвердили указ Зеленського про продовження загальної мобілізації на 90 днів.

Воєнний стан і мобілізація продовжені до 21 листопада.

Читайте докладніше: Рада затвердила продовження воєнного стану і мобілізації на 90 днів

++13.40++

Окупаційна влада на Запоріжжі попереджає про можливу зупинку ЗАЕС

Представник окупаційної влади РФ на Запоріжжі застерігає від зупинки реактора Запорізької АЕС та неможливості станції виробляти електрику. При цьому він запевняє, що до цього призведуть "провокаційні удари" збройних сил України. "Провокаційні удари ЗСУ по АЕС можуть призвести до зупинки реактора і станція не зможе виробляти електрику", - заявив так званий "член ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов російській державній агенції "РИА-Новости".

Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Український "Енергоатом" регулярно повідомляє про обстріли ЗАЕС з боку РФ і спричинені пошкодження. Також є інформація про мінування станції російськими військовими. МАГАТЕ, ООН, ЄС та десятки урядів вимагають виведення військ РФ з території ЗАЕС.

Читайте також: Чи стане Запорізька АЕС новим Чорнобилем?

++13.10++

Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ у Київській, Львівській та Тернопільській областях. Іншим указом президент призначив ексглаву СБУ Львівщини на аналогічну посаду на Київщині.

++12.35++

Мінцифри повідомило про успіхи української ІТ-армії

ІТ-армія заблокувала в РФ понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні. Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації України. "Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює економіку і спонсорування війни", - ідеться у дописі міністерства у Facebook. Зазначається, що ІТ-армія блокувала онлайн-ресурси "Пошти Росії", Пенсійного фонду РФ, систему онлайн-банкінгу багатьох російських банків, а також платформи для відеоконференцій, які РФ створила після виходу з ринку світових компаній.

++12.25++

Під час виконання трудових обов'язків через збройну агресію Росії постраждали 529 працівників українських підприємств, 155 із них загинули, повідомляє Фонд соціального страхування. "З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 529 постраждалих працівників (+14 за останній тиждень). З них під час виконання трудових обов'язків через збройну агресію Росії загинули 155 українців", - йдеться в повідомленні пресслужби фонду, яке цитує "Інтерфакс-Україна".

++12.15++

Міноборони Великобританії у щоденному зведенні у Twitter пише про плани Кремля провести "референдум" щодо приєднання території "ДНР" до Росії. Глава так званої "народної республіки" Пушилін 11 серпня заявив, що дату "референдуму" буде оголошено після "повного звільнення ДНР", нагадують британські військові. Вони також посилаються на червневі розслідування журналістів щодо стратегії такого "референдуму", згідно з якою Кремль планує забезпечити 70 відсотків голосів "за" приєднання до Росії.

На думку британської розвідки, Кремль "цілком ймовірно" перебуває на "просунутій стадії планування референдуму", хоча незрозуміло, чи вже ухвалено остаточне рішення. "Кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область досі як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні", - підсумовує міноборони Великобританії.

++12.05++

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова поранень дістали п'ятеро людей.

++11.30++

Керівник поліції Києва: За час війни у столиці затримано 313 потенційних учасників ДРГ

"За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ. Звісно, не всі факти знайшли своє підтвердження, але цих 313 осіб, які пройшли за обліками, передано СБУ. Спецслужба далі вже займалася їх документуванням", - розповів начальник ГУ Нацполіції Києва Іван Виговський в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна". Він додав, що наразі в Києві працюють 10 оперативних груп із виявлення диверсійно-розвідувальних груп, і попередив, що потенційно у Києві ворожих агентів може бути багато, але "кримінальний елемент столиці максимально перебуває під контролем правоохоронців".

++11.11++

РФ обстрілює Салтівський район Харкова - мер Ігор Терехов

Удар прийшовся біля зупинки громадського транспорту, є двоє поранених, пише Ігор Терехов у Telegram.

++10.50++

Для того, щоб допомогти інвесторам позбутися "токсичних активів", якими в США розглядаються підсанкційні російські облігації, низка найбільших американських банків відновила операційну діяльність з цінними паперами компаній з Росії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на свої джерела. Уточнюється, що фінансові організації працюють виключно з облігаціями, що вже є в портфелях клієнтів, і допомагають їм позбутися неліквідних активів.

++10.25++

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Як Київським морем зброю ЗСУ переправляли і рятували людей з окупації (15.08.2022)

++10.10++

ЗСУ знищили штаб приватної військової компанії "Вагнер" у Попасній, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він додав, що на штаб "навів один із представників ЗМІ РФ". Кількість загиблих уточнюється.

Раніше про удар "по одному з розташувань" ПВК "Вагнера" у місті Попасна повідомили російський військовий кореспондент Юрій Котенок та пов'язані з ПВК Telegram-канали. Встановити місцезнаходження ,бойовиків вдалося завдяки фотографіям, опублікованим 8 серпня військовим кореспондентом Сергієм Середою, зазначало "Радіо Свобода". Пізніше він видалив свій пост.

++09.50++

У Миколаєві внаслідок обстрілів РФ пошкоджено ще один навчальний заклад, а також готель, повідомив у Telegram мер Олександр Сєнкевич. "Російські терористи пошкодили ще один навчальний заклад у Миколаєві. У ньому обвалилася частина будівлі. Також унаслідок обстрілу близько 2:40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих", - написав він.

++09.10++

РФ здійснила нові масові ракетно-артилерійські атаки по Синельниківському та Нікопольському районах на Дніпропетровщині. "Ніч масових атак... Під удар ворога потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнування склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються", - написав Резніченко. Одну російську ракету - X-59 - українські військові цієї ночі над областю збили, додав він.

++08.45++

Уночі війська РФ знову вдарили по Харкову і області

У ніч проти понеділка Харків і область зазнали ракетних ударів з боку російських військ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram. "Близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода. У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих. Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. За його словами, решта російських ракет до цілей не долетіла.

++08.20++

Заступник глави МВС України: Обстріляно 22 тисячі цивільних та 300 військових об'єктів

На один військовий об'єкт, обстріляний РФ в Україні, припадає 73 цивільні. Такого висновку можна дійти на підставі даних заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна. "Ми бачимо цифри - понад 22 тисячі об'єктів цивільних уражених і загалом близько 300 військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", - цитує Єніна "Суспільне".

++07.50++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що заборона на видачу туристичних віз для громадян РФ країнами ЄС та G7 обґрунтовується діями самої РФ, тобто тими самими причинами, через які Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) призупинила членство РФ у своїх лавах.

Читайте також: Чи опустить Євросоюз залізну завісу перед росіянами?

++07.40++

Президент Польщі Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував вояків УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків.

++07.30++

Ще шість вантажних кораблів отримали від Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі отримали дозвіл на прохід в Україну через безпечний "зерновий коридор" у Чорному морі. З них два MV Kafkam Etler та MV Zelek Star вже пройшли інспекцію у Мармуровому морі та можуть вирушати до порту "Чорноморськ" в Одеську область для завантаження українським зерном. Інспекцію решти чотирьох кораблів проведуть 15 серпня.

++07.15++

Пошкоджений залізничний міст (архівне фото)

Українські партизани пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області, розповів у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров. "Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів з боку Криму", - написав він. За словами Федорова, "сили опору настільки допомогли мосту "втомитися", що російські військові "його не в змозі відновити вже другу добу".

++07.10++

Основна частина командування російських військ залишила Херсон, заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. В ефірі українського ТБ він підтвердив, що артилерія ЗСУ зруйнували усі мости через Дніпро в районі Херсона, і зараз у ЗС РФ "немає жодного безпечного логістичного маршруту", який дозволяв би їм постачати херсонське угруповання.

++07.00++

До Стамбула прибуло перше суховантажне судно з пшеницею, що вийшло з українського порту "Чорноморськ" у рамках "зернового коридору", погодженого Україною з РФ і Туреччиною. Про це повідомляє турецький телеканал TRT World із посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ). Суховантаж під прапором Беліза везе 3 тисячі тонн пшениці, із Чорноморська він вийшов 12 серпня. Загалом із українських портів у рамках "зернового коридору" вийшли уже 18 вантажних кораблів.