У "Дії" запустили мапу "пунктів незламності"

У застосунку "Дія" відтепер можна побачити розташування "пунктів незламності" на одній мапі. Після того, як користувач завантажить мапу, сервіс працюватиме і без інтернету.

На порталі та у мобільному застосунку для користування державними послугами онлайн "Дія" з'явилася мапа "пунктів незламності", повідомляє у п'ятницю, 20 жовтня, пресслужба сервісу.

"Знайти найближчий "пункт незламності", перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут тепер можна за кілька кліків - у "Дії". Працюємо, щоб ви залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів", - йдеться у повідомленні в Telegram.

Для того, щоб знайти мапу у застосунку, треба перейти у вкладку "послуги", обрати "пункти незламності", далі - область та один раз із підключенням до мережі завантажити мапу. У подальшому вона працюватиме і без доступу до інтернету. У разі, якщо користувач надасть застосунку доступ до геолокації, він зможе побачити всі точки у радіусі 1,5 кілометра. Якщо не захоче ділитися свої розташуванням - зможе знайти пункти вручну, пояснили в "Дії".

Крім того, у сервісі опція, яка дозволяє прокласти маршрут та застосувати фільтр, серед яких - наявність у пункті інтернету, мобільного зв’язку, генератора, пандуса, тощо.

Мапа працюватиме не всюди

Однак, як зазначили в "Дії", мапа доступна в усіх областях України, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської. Там "пункти незламності" не відображатимуться з міркувань безпеки.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, сервіс допоможе людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету. "Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", - написав він у Telegram.

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