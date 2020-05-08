 У День пам′яті жертв Голокосту в Бундестазі виступить уродженка Києва. Хто вона? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2021

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Європа

У День пам'яті жертв Голокосту в Бундестазі виступить уродженка Києва. Хто вона?

27 січня, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, в німецькому Бундестазі виступить Марина Вайсбанд - 33-річна уродженка Києва, яка живе в Німеччині. Чому саме вона і що про неї відомо?

Марина Вайсбанд - фото крупним планом

Марина Вайсбанд переїхала з Києва до Німеччини у 1994 році

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. Цього дня 1945 року радянські війська звільнили табір смерті "Аушвіц". Щорічно цього дня у Бундестазі проходить церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту.

Живих свідків Голокосту із кожним роком залишається дедалі менше. Тому в Бундестазі замислилися над майбутньою зміною поколінь серед тих, хто розповідає про Голокост. Цього року виступити на церемонії запросили виступити представниць як старшого, так і молодого покоління: 88-річну колишню главу Центральної ради євреїв у Німеччині, яка нині очолює єврейську громаду Мюнхена і Верхньої Баварії, Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) і онуку євреїв, які пережили Голокост, 33-річну Марину Вайсбанд (Marina Weisband).

Церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту у німецькому Бундестазі (фото 31 січня 2019 року)

Щороку у Бундестазі проходить церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту

Нова культура пам'яті в Німеччині

Марина Вайсбанд народилася у Києві. 1994 року, коли їй було шість років, батьки переїхали з нею до Німеччини. Родом Марина з єврейської сім'ї. "Я знаю, що частина моєї родини була в евакуації, що моя прабабуся рятувала своїх дітей. Але в колі сім'ї нечасто говорили на цю тему", - розповідає вона. Проте Марина Вайсбанд вважає, що Голокост для всіх, хто його пережив, є травмою, яка передається від батьків дітям. Вона впевнена, що припинити говорити про Голокост неможливо, але водночас вона вважає, що настав час для нової культури пам'яті: "Пам'ятати про померлих, думати про живих".

За словами Марини Вайсбанд, антисемітизм і расизм у Німеччині ніколи не зникали повністю. Вона часто отримує листи з погрозами і зізнаннями у ненависті до євреїв. "Від німецького суспільства я очікую, щоб люди не лише не брали участь у такому, а й не мовчали, коли це бачать", - каже Вайсбанд. На її думку, найкращий спосіб боротися з антисемітизмом - позбуватися кліше, образу жертви, з яким досі пов'язують євреїв. Саме тому восени 2020 року вона запустила YouTube-проєкт "Запитай єврея", де відповідає на запитання онлайн-користувачів про сучасне життя євреїв у Німеччині. "Я хочу, щоб на мої слова "я - єврейка" мені відповідали "ну, окей". Я хочу, щоб у мені бачили насамперед людину", - зазначає Марина Вайсбанд.

Що відомо про Марину Вайсбанд?

Марина Вайсбанд - відома у Німеччині людина. Ще будучи студенткою, вона стала відомою політикинею. 2011 року після її спонтанного виступу на з'їзді Партії піратів Марину обрали співголовою партії. Ця політична сила ліволіберального спрямування була створена у Німеччині 2006 року. "Пірати" на ранньому етапі становлення партії виступали передовсім  за свободу в інтернеті, проти стеження за онлайн-користувачами.

"Інтернет дає нам революційні можливості для розвитку демократії й обміну думками", - говорила Марина на одному з неформальних семінарів щодо шифрування електронних листів у Мюнстері 2013 року. Вона очолювала партію на піку її популярності і була частою гостею ток-шоу на провідних німецьких каналах. "Я свою дочку стала бачити набагато частіше - щовечора, у телевізорі", - згадує мати Марини, Оксана Вайсбанд. 2013 року Марина Вайсбанд написала книжку про сучасну демократію і ще до виходу видання друком виставила текст в інтернет для безкоштовного скачування. Справжня піратка!

У лютому 2014 року, у розпал Євромайдану, Марина Вайсбанд вирушила на батьківщину. Вона висвітлювала події у Києві в німецьких ЗМІ, а також ділилася з українцями своїм досвідом про те, як робити "політику без політиків". "Я маю сказати чесно, мене задовбали після цього. Путінські тролі поламали мені Twitter. Я перестала говорити публічно про Україну", - розповідає Марина.

Політична кар'єра Марини Вайсбанд була стрімкою, але дуже короткою

Політична кар'єра Марини Вайсбанд була стрімкою, але дуже короткою

Чому Вайсбанд пішла з активної політики

2015 року Марина Вайсбанд залишила Партію піратів, яка, на її думку, стала занадто консервативною. "Я думаю, що ми були наївними, коли говорили, що якщо є інтернет, то автоматично все буде демократично. Інтернет сам по собі не робить нас вільнішими. Він навпаки може стати інструментом тотального контролю. Інтернет, як мегафон, підсилює ті сили, які є в суспільстві ", - каже вона.

Проте Марина Вайсбанд не перестала вірити ані у силу інтернету, ані в електронну демократію. Вона розробила онлайн-платформу aula, в рамках якої школярі можуть представляти свої ідеї і таким чином впливати на шкільне життя. Закінчивши факультет психології Мюнстерського університету, Марина Вайсбанд присвятила себе сфері освіти. Як і раніше, вона активна і в політиці, де на правах пересічної членкині партії "Союз-90/Зелені" "лобіює інтереси школярів".

Дивитись відео 07:50

Нацисти і Друга світова війна: як німці опрацьовують своє ганебне минуле

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


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