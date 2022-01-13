У ДБР заявили про арешт усіх акцій заводу "Більшовик" у Києві

Суд наклав арешт на 100 відсотків статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу, відомого як завод "Більшовик", повідомляє у четвер, 13 січня, пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Арешт накладено через кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації заводу 27 жовтня 2021 року. "Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", - зазначають правоохоронці.

За даними ДБР, експертиза встановила невідповідність звіту про оцінку майна, який використовувався для визначення вартості акцій заводу, вимогам законодавства. "Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки", - переконані у ДБР.

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АМКУ перевіряє приватизацію "Більшовика"

Фонд держмайна раніше називав продаж заводу "Більшовик" на аукціоні першим успішним прикладом "великої приватизації". Підприємство, основним активом якого є 35 гектарів землі поряд із центральним проспектом Перемоги у столиці, вже довгий час є збитковим і накопичило боргів на 500 мільйонів гривень.

Підприємство купив консорціум компаній A Development Олексія Баранова та UDP Василя Хмельницького та Андрія Іванова - вони заплатили за завод 1,43 мільярда гривень, що лише на 40 мільйонів або два кроки перевищило початкову ціну аукціону. Антимонопольний комітет підозрює учасників торгів у змові, тож призупинив процес приватизації "Більшовика".

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