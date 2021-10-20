У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

Щонайменше 14 осіб загинули в результаті подвійного вибуху у столиці Сирії Дамаску в середу, 20 жовтня. Два вибухи пролунали під час руху автобуса сирійської армії у ранкову годину пік, коли місцеві жителі йшли на роботу. Третю бомбу, закладену в тому ж районі, фахівці деактивували згодом. Усі загиблі, за попередньою інформацією, були сирійськими військовослужбовцями, вказує агенція dpa. Кількість жертв може зрости, є поранені.

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Найкривавіша атака за останні роки

Подвійний вибух у Дамаску став найбільшим за кількістю жертв за останні роки, повідомляє агенція AP. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Дамаск зараз контролюють урядові війська, проте у частині регіонів країни при владі перебувають джихадисти та повстанці, які прагнуть повалити режим президента Башара Асада.

Останній масштабний теракт у Сирії з десятками жертв стався у Дамаску в 2017 році.