У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
Щонайменше 14 осіб загинули в результаті подвійного вибуху у столиці Сирії Дамаску в середу, 20 жовтня. Два вибухи пролунали під час руху автобуса сирійської армії у ранкову годину пік, коли місцеві жителі йшли на роботу. Третю бомбу, закладену в тому ж районі, фахівці деактивували згодом. Усі загиблі, за попередньою інформацією, були сирійськими військовослужбовцями, вказує агенція dpa. Кількість жертв може зрости, є поранені.
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Подвійний вибух у Дамаску став найбільшим за кількістю жертв за останні роки, повідомляє агенція AP. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Дамаск зараз контролюють урядові війська, проте у частині регіонів країни при владі перебувають джихадисти та повстанці, які прагнуть повалити режим президента Башара Асада.
Останній масштабний теракт у Сирії з десятками жертв стався у Дамаску в 2017 році.
Причина вибухів на території аеродрому в місті Меззе неподалік від Дамаска залишається невідомою. За даними спостерігачів, міг мати місце ракетний удар з боку Ізраїлю. Вони кажуть про загибель двох проурядових бійців.
За словами речника Пентагону, повітряні удари США були націлені на об'єкти і склади зброї підтримуваних Іраном воєнізованих угруповань.
Ухвалена Радою безпеки ООН резолюція передбачає подовження ще на рік механізму транскордонних поставок гуманітарної допомоги до Сирії. Для цього використовуватимуть тільки один КПП на турецько-сирійському кордоні.