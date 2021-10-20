 У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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Новини

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.

Обгорілий автобус після вибуху в Дамаску, який пролунав у середу, 20 жовтня

У результаті подвійного вибуху в автобусі у Дамаску загинули сирійські військові

Щонайменше 14 осіб загинули в результаті подвійного вибуху у столиці Сирії Дамаску в середу, 20 жовтня. Два вибухи пролунали під час руху автобуса сирійської армії у ранкову годину пік, коли місцеві жителі йшли на роботу. Третю бомбу, закладену в тому ж районі, фахівці деактивували згодом. Усі загиблі, за попередньою інформацією, були сирійськими військовослужбовцями, вказує агенція dpa. Кількість жертв може зрости, є поранені.

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Найкривавіша атака за останні роки

Подвійний вибух у Дамаску став найбільшим за кількістю жертв за останні роки, повідомляє агенція AP. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Дамаск зараз контролюють урядові війська, проте у частині регіонів країни при владі перебувають джихадисти та повстанці, які прагнуть повалити режим президента Башара Асада.

Останній масштабний теракт у Сирії з десятками жертв стався у Дамаску в 2017 році.

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Від вибухів на аеродромі під Дамаском загинули двоє бійців - спостерігачі

Причина вибухів на території аеродрому в місті Меззе неподалік від Дамаска залишається невідомою. За даними спостерігачів, міг мати місце ракетний удар з боку Ізраїлю. Вони кажуть про загибель двох проурядових бійців.  

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