У Дагестані сталися напади на синагогу, церкву і пост ДПС

У Дагестані сталися напади на синагогу, церкву і пост ДПС23 червня 2024 р.
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У російсьскій республіці Дагестан невідомі у неділю, 23 червня, обстріляли з автоматичної зброї синагогу і церкву в Дербенті, а також пост дорожньої патрульної служби у Махачкалі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС Дагестану.
У Дербенті під час атаки загинув поліцейський, ще один поранений. У синагозі спалахнула потужна пожежа.
Громадська спостережна комісія Дагестану повідомила, що внаслідок нападу був убитий священник - йому перерізали горло. Там також повідомили, що нападники розстріляли охоронця церкви.
Напад у Махачкалі стався практично в той самий час. Там загинув поліцейський, ще шестеро постраждали.
Триває розшук нападників.