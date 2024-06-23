У Дагестані сталися напади на синагогу, церкву і пост ДПС

В Дербенті стався напад на синагогу і церкву, у Махачкалі - на пост ДПС. Загинули поліцейські. Нападників розшукують.

У російсьскій республіці Дагестан невідомі у неділю, 23 червня, обстріляли з автоматичної зброї синагогу і церкву в Дербенті, а також пост дорожньої патрульної служби у Махачкалі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС Дагестану.

У Дербенті під час атаки загинув поліцейський, ще один поранений. У синагозі спалахнула потужна пожежа.

Громадська спостережна комісія Дагестану повідомила, що внаслідок нападу був убитий священник - йому перерізали горло. Там також повідомили, що нападники розстріляли охоронця церкви.

Напад у Махачкалі стався практично в той самий час. Там загинув поліцейський, ще шестеро постраждали.

Триває розшук нападників.