  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоЄвропа

У cтолиці Сербії громадський транспорт буде безкоштовним

Олександра Іванова
19 грудня 2024 р.

У Белграді з 2025 року громадський транспорт буде безкоштовним, повідомив мер міста Александар Шапич.

https://p.dw.com/p/4oNsJ
Трамвай у Белграді
Жителі і гості Белграда зможуть безкоштовно користуватися міським транспортомФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

У столиці Сербії  Белграді, де проживає близько 1,7 мільйона жителів, з 1 січня 2025 року запроваджують безкоштовний  громадський транспорт , повідомило агентство Reuters.

Як пояснив мер Белграда Александар Шапіч, цей захід спрямований на розвантаження вулиць столиці і на боротьбу із заторами. Наразі квиток на громадський транспорт у Белграді, який дійсний протягом 90 хвилин і дає право на пересадку, коштує 50 динарів (у перерахунку: 0,43 євро).

Система громадського транспорту Белграда включає одинадцять трамвайних ліній, вісім ліній руху тролейбусів і понад 200 автобусних ліній. Минулого року в сербській столиці розпочали будівництво першої гілки метро. Як і в багатьох інших великих містах на Балканах, у Белграді серйозною проблемою є забруднення повітря, спричинене великою кількістю автотранспорту. 

Як спонукати пересісти з автівок на громадський транспорт?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Трамваї у ФРН

У Німеччині загострюється брак водіїв автобусів і трамваїв

У Німеччині загострюється брак водіїв автобусів і трамваїв

Економісти застерігають від проблем галузі громадського транспорту - професія водія молодь не приваблює, ті, хто нині перевозить пасажирів, старіють.
Економіка21 квітня 2024 р.
Посадка на потяг ICE Берлін - Париж

Уперше за понад 100 років: Берлін і Париж з'єднав швидкісний потяг

Уперше за понад 100 років: Берлін і Париж з'єднав швидкісний потяг

Тепер для поїздки прямим потягом від Берліну до Парижу потрібно близько восьми годин. У Deutsche Bahn назвали нове залізничне сполучення "символом" франко-німецької співпраці.
Суспільство16 грудня 2024 р.
МіГ-29 та вертоліт військово-повітряних сил Сербії (архівне фото 2018 року)

Навіщо озброюється Сербія? Сусіди б'ють на сполох

Навіщо озброюється Сербія? Сусіди б'ють на сполох

Сербія останніми роками модернізувала свою армію і стала найсильнішою у військовому плані державою на Західних Балканах. Сусіди побоюються планів Белграда щодо побудови "сербського світу".
Політика7 листопада 2024 р.