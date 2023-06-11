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ПолітикаЧорногорія

У Чорногорії проходять дострокові парламентські вибори

Роман Губа
45 хв. тому

Понад 540 тисяч виборців обирають між групами, які є рішуче прозахідними, та просербськими й проросійськими силами.

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Політична агітація у Чорногорії
Політична агітація у ЧорногоріїФото: Radomir Krackovic/DW

У Чорногорії у неділю, 11 червня, обирають новий парламент на дострокових виборах. Понад півмільйона виборців обирають серед 15 партій. Їхній спектр широкий - від прозахідних до просербських й проросійських коаліцій. Результат виборів може показати, чи наблизиться країна до членства у ЄС.

Опитування прогнозують коаліційний уряд

Це перші вибори за понад 30 років, у яких не бере участь експрезидент Міло Джуканович, який у квітні цього року програв вибори. Партія чинного президента Якова Мілатовича "Європа зараз" (PES), ймовірно, набере найбільше голосів. Згідно з опитуванням організації CEDEM, їй дістанеться майже 30 відсотків голосів.

Натомість згідно із прогнозами, проєвропейська Демократична партія соціалістів (DPS), яку раніше очолював Джуканович, посяде друге місце, а просербський та проросійський Демократичний фронт (DF) - третє.

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PES не зможе мати абсолютну більшість

Як показують опитування, пропрезидентська сила PES не зможе отримати абсолютну більшість на виборах, тому їй доведеться шукати партнерів для коаліції. Її лідер Мілойко Спаїч обіцяє омолодити економіку, яка є надто залежною від туризму.

"Ми єдині, хто говорить про інфраструктуру, про податкові реформи", - каже він. Його партія підтримує вступ до ЄС, але виступає за більш тісні стосунки із Сербією.

Чорногорія сподівається на вступ до ЄС

Країна є кандидатом на вступ до ЄС, але спочатку має викорінити корупцію та злочинність. Багато років Чорногорія була розділена на тих, хто ідентифікує себе як чорногорців, та тих, хто вважає себе сербами.

Після невдалої спроби держперевороту 2017 року, у якому уряд звинуватили російських агентів та сербських націоналістів, країна вступила до НАТО. Тоді Москва та Белград відкинули звинувачення на свій бік.

На відміну від Сербії, Чорногорія доєдналась до санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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