У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом

В автомобільний міст через річку Десну в Чернігові влучила російська авіація, повідомив у середу, 23 березня, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зруйнований автомобільний міст сполучав Чернігів з Києвом і був важливою артерією для підвозу гумдопомоги в місто, що опинилося внаслідок російських обстрілів на межі гуманітарної катастрофи

Руйнування мосту не зашкодить підвозу гумдопомоги в обласний центр, заявив Чаус у відозверненні на тлі руїн мостового переходу.

"Ми забезпечимо місто продуктами харчування й всім необхідним", - переконаний посадовець. Він також висловив впевненість у тому, що згодом містянам збудують значно кращий міст, ніж той, який зруйнували росіяни.

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Чернігів зазнає постійних обстрілів з боку російських військ. У місті немає електроенергії та водопостачання через пошкоджену інфраструктуру та активні бойові дії. За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Чернігів знаходиться на межі можливостей для виживання, а околиці міста повністю розбомблені. За її даними, з міста виїхала половина населення, а з тих, хто лишився (близько 130 тисяч) - багато хворих та немічних, виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані.