У Часовому Яру обстрілом зруйновано будинок: щонайменше 10 загиблих

У місті Часів Яр Донецької області під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила російська ракета, перебуває близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати шістьох загиблих та п'ятьох поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці у неділю, 10 липня.

Російські війська завдали удару по місту ввечері в суботу, 9 липня. За інформацією Кириленка, обстріл було здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Під завалами є люди

Пізніше пресслужба облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій повідомила, кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Часового Яру зросла до 10 осіб. "Об 11:26, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, виявлено тіло ще одного загиблого. Загалом із початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих, врятовано з-під завалів 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

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У зруйнованому будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати постраждалих з-під завалів.

"За словами місцевих жителів, там, швидше за все, щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами", - повідомив Кириленко у Telegram.



Окрім того, Павло Кириленко повідомив, що протягом суботи від російських обстрілів на Донеччині загинуло 3 мирних жителі - у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини, за його словами, отримали поранення.