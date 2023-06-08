  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

У Червоному Хресті відповіли на закиди Зеленського

Валерій Сааков
30 хв. тому

Працівники Українського Червоного Хреста не мають доступу до окупованої росіянами частини Херсонської області й працюють виключно на підконтрольній Києву території, наголосили в організації.

https://p.dw.com/p/4SL01
Масштаби підтоплення в Херсоні
Масштаби підтоплення в ХерсоніФото: Roman Hrytsyna/AP/dpa/picture alliance

Український Червоний Хрест заперечив критику в бездіяльності, в якій цю гуманітарну організацію раніше звинуватив президент України Володимир Зеленський. Відповідну заяву поширила у четвер, 8 червня, пресслужба Українського Червоного Хреста.

"У ЗМІ було опубліковано інтерв'ю, де президент України Володимир Зеленський заявив, що Червоного Хреста немає в Херсонській області. У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні", - йдеться в повідомленні.

Водночас у організації наголосили, що активно співпрацюють з української владою на підконтрольних уряду територіях задля допомоги з евакуацією цивільного населення, що постраждало внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС і масштабного підтоплення значної частини Херсонської області.

 

Як повідомлялося, раніше президент Зеленський звинуватив ООН та Червоний Хрест у неспроможності організувати евакуацію мирного населення, що потерпає від розливу води на окупованій частині Херсонської області.

Читайте також: РФ не дає евакуюватися людям на лівобережжі Дніпра - Лубінець

Президент підкреслив, що співробітники ООН і Червоного Хреста мали б бути "першими, хто рятує життя" на місці трагедії у Херсонській області, "але їх там немає". Також у своєму традиційному зверненні Зеленський закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації "негайно долучитися до рятувальної операції".

Допомога особливо потрібна жителям окупованих Росією територій, наголошував президент. "Кожна загибла людини там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи - значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду - є", - заявляв Зеленський.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

redcross.org.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Евакуація у Херсоні, 7 червня

Зеленський у Херсоні доручив розробити програму компенсацій

Суспільство2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Александер Вершбоу

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Конфлікти21 год. тому
Затоплені внаслідок руйнування Каховської ГЕС будинки в Херсоні

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Конфлікти22 год. тому
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти23 год. тому02:01 хв.
Зруйнована гребля Каховської ГЕС

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Конфлікти7 червня 2023 р.
external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика7 червня 2023 р.05:59 хв.
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство7 червня 2023 р.01:02 хв.
На головну сторінку