У Червоному Хресті відповіли на закиди Зеленського

Працівники Українського Червоного Хреста не мають доступу до окупованої росіянами частини Херсонської області й працюють виключно на підконтрольній Києву території, наголосили в організації.

Український Червоний Хрест заперечив критику в бездіяльності, в якій цю гуманітарну організацію раніше звинуватив президент України Володимир Зеленський. Відповідну заяву поширила у четвер, 8 червня, пресслужба Українського Червоного Хреста.

"У ЗМІ було опубліковано інтерв'ю, де президент України Володимир Зеленський заявив, що Червоного Хреста немає в Херсонській області. У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні", - йдеться в повідомленні.

Водночас у організації наголосили, що активно співпрацюють з української владою на підконтрольних уряду територіях задля допомоги з евакуацією цивільного населення, що постраждало внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС і масштабного підтоплення значної частини Херсонської області.

Як повідомлялося, раніше президент Зеленський звинуватив ООН та Червоний Хрест у неспроможності організувати евакуацію мирного населення, що потерпає від розливу води на окупованій частині Херсонської області.

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Президент підкреслив, що співробітники ООН і Червоного Хреста мали б бути "першими, хто рятує життя" на місці трагедії у Херсонській області, "але їх там немає". Також у своєму традиційному зверненні Зеленський закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації "негайно долучитися до рятувальної операції".

Допомога особливо потрібна жителям окупованих Росією територій, наголошував президент. "Кожна загибла людини там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи - значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду - є", - заявляв Зеленський.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.