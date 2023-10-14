У центрі Варшави чоловік погрожував підірвати себе

Інцидент стався напередодні парламентських виборів у Польщі на одній з центральних площ столиці.

Вдень у суботу, 14 жовтня, центр столиці Польщі був на кілька годин перекритий та оточений поліцією через загрозу вибуху.

На площі Маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві чоловік видерся на пам'ятник жертвами авіакатастрофи під Смоленськом. У мегафон він вигукував погрози підірвати себе.

Згодом варшавська поліція повідомила, що переконала чоловіка спуститися. Його рюкзак перевірили за допомогою рентгена, щоб переконатися, що він безпечний. Чоловіка затримали. Про його мотиви поки що не повідомляється.

Інцидент стався напередодні парламентських виборів у Польщі. Згідно з опитуваннями, втретє поспіль перемогти на виборах може партія "Право і справедливість", лідером якої є Ярослав Качинський - брат загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом тодішнього президента Польщі Леха Качинського.

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