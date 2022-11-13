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Карети швидкої допомоги на місці вибуху у Стамбулі
Карети швидкої допомоги на місці вибуху у СтамбуліФото: Kemal Aslan/REUTERS
КонфліктиТуреччина

У центрі Стамбула вибух: є загиблі та поранені

Ольга Журавльова
1 год. тому

Вибух прогримів на популярній пішохідній вулиці Істікляль, причини поки не відомі. За даними президента Туреччини Ердогана, загинуло шість людей.

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На пішохідній туристичній вулиці Істікляль у центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, стався вибух. Унаслідок інциденту загинули щонайменше шість людей, 53 поранено, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його даними, вибух спричинила бомба, він назвав атаку "підступним нападом", винуватці якого будуть покарані, передає АР.

На місці вибуху працюють правоохоронці, пожежні бригади та медики.

Причина інциденту поки що не відома. Державний телеканал TRT повідомляє про велику кількість рятувальних бригад на місці вибуху. Прокуратура Стамбула почала розслідування. Тим часом турецький регулятор Rtük ввів тимчасову заборону для повідомлень ЗМІ про вибух у найбільшому за чисельністю місті країни, щоб уникнути страху і паніки серед населення, передає dpa.

Вулиця Істікляль у європейській частині Стамбула - популярне місце для прогулянок у жителів міста та туристів.

Туреччина постраждала від серії смертоносних вибухів

Читайте також: Губернатор провінції Стамбул: Жертвами вибуху стали 11 осіб

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Карети швидкої допомоги на місці вибуху у Стамбулі

У центрі Стамбула вибух: є загиблі та поранені

Конфлікти1 год. тому
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