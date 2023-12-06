У центрі Одеси обвалився аварійний житловий будинок

Будинок був визнаний аварійним ще в 1994 році. Влітку він постраждав від вибухової хвилі під час російського ракетного удару. Внаслідок обвалу люди не постраждали.

У центральній частині Одеси в середу, 6 грудня, обвалилась частина житлового будинку.

"Подія сталася на вулиці Базарна: відбулося руйнування третього під'їзду аварійного житлового будинку з першого по третій поверхи", - повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Під час аварійно-рятувальних робіт загиблих чи постраждалих на місці руйнування не виявили.

За даними місцевого видання "Думська", йдеться про будинок, який є пам'яткою архітектури та був визнаний аварійним ще в 1994 році, тому жителів звідти давно відселили.

Будинок обвалюється вже вдруге за місяць - попередній раз це сталося 27 листопада. У серпні він постраждав від вибухової хвилі під час російського ракетного удару.

До цього, у 2005 році, обвалилася частина горища та стін будинку.