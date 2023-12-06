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У центрі Одеси обвалився аварійний житловий будинок

Олександр Куницький
6 грудня 2023 р.

Будинок був визнаний аварійним ще в 1994 році. Влітку він постраждав від вибухової хвилі під час російського ракетного удару. Внаслідок обвалу люди не постраждали.

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Рятувальник ДСНС (ілюстративне фото)
Рятувальник ДСНС (ілюстративне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

У центральній частині Одеси в середу, 6 грудня, обвалилась частина житлового будинку. 

"Подія сталася на вулиці Базарна: відбулося руйнування третього під'їзду аварійного житлового будинку з першого по третій поверхи", - повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Під час аварійно-рятувальних робіт загиблих чи постраждалих на місці руйнування не виявили. 

За даними місцевого видання "Думська", йдеться про будинок, який є пам'яткою архітектури та був визнаний аварійним ще в 1994 році, тому жителів звідти давно відселили.

Будинок обвалюється вже вдруге за місяць - попередній раз це сталося 27 листопада. У серпні він постраждав від вибухової хвилі під час російського ракетного удару. 

До цього, у 2005 році, обвалилася частина горища та стін будинку.