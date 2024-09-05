У центрі Мюнхена поліція застрелила підозрюваного зі зброєю

Поліція стріляла у підозрюваного у центрі Мюнхена, поблизу генконсульства Ізраїлю та Документаційного центру історії націонал-соціалізму. 5 вересня - річниця теракту на Олімпіаді у Мюнхені щодо ізраїльських спортсменів.

Уранці у четвер, 5 вересня, в центрі Мюнхена сталася стрілянина неподалік будівель генерального консульства Ізраїлю та Документаційного центру історії націонал-соціалізму у центрі міста.

"У районі площі Кароліненплац поліція відкрила вогонь у підозрюваного, той був поранений", - повідомила поліція Мюнхена в соцмережі X. Згодом правоохоронці поінформували, що підозрюваний помер від поранень на місці події.

Підозрюваний мав при собі довгоствольну зброю, на що співробітники поліції застосували табельну зброю, зазначили у поліції. Зараз проводиться огляд автівки підозрюваного та встановлюється його особа.

5 вересня - річниця теракту на Олімпіаді в Мюнхені

За даними таблоїда Bild, чоловік під'їхав до Центру документації і відкрив вогонь у бік поліцейського поста, розташованого перед будівлею, тож поліцейський відкрив вогонь у відповідь.

Тим часом міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що жоден з його співробітників не постраждав. Багато з них не перебували в бюро, оскільки були присутні на заходах у пам'ять про жертв теракту в Мюнхені 1972 року.

5 вересня 1972 року на Олімпіаді у Мюнхені палестинські терористи захопили заручників, а потім убили 11 ізраїльських спортсменів.

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