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У центрі Дніпра - вибух: одна людина загинула, є поранені

Олександр Куницький
14 грудня 2024 р.

За даними ЗМІ, йдеться про теракт - підрив авто військового біля ТЦК.

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Національна поліція
Поліція розслідує вибух у ДніпріФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

У суботу, 14 грудня, в центрі Дніпра стався вибух, унаслідок якого є загиблий та поранені.

За попередньою інформацією, загинула одна людина. Серед поранених - двоє поліцейських.

"Подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби", - повідомили в Національній поліції. Поки правоохоронці не надали правову кваліфікацію події, оскільки обставини вибуху ще встановлюються. 

ЗМІ: Ідеться про теракт - підрив авто військового біля ТЦК

"РБК-Україна" з посиланням на власні джерела пише, що попередньо, подія кваліфікується як терористичний акт. Загиблим є військовий, пише видання, не називаючи його імені. Також ЗМІ пишуть, що ймовірно, був підірваний автомобіль поряд з будівлею територіального центру комлектування (ТЦК).

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