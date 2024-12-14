У центрі Дніпра - вибух: одна людина загинула, є поранені

У суботу, 14 грудня, в центрі Дніпра стався вибух, унаслідок якого є загиблий та поранені.

За попередньою інформацією, загинула одна людина. Серед поранених - двоє поліцейських.

"Подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби", - повідомили в Національній поліції. Поки правоохоронці не надали правову кваліфікацію події, оскільки обставини вибуху ще встановлюються.

ЗМІ: Ідеться про теракт - підрив авто військового біля ТЦК

"РБК-Україна" з посиланням на власні джерела пише, що попередньо, подія кваліфікується як терористичний акт. Загиблим є військовий, пише видання, не називаючи його імені. Також ЗМІ пишуть, що ймовірно, був підірваний автомобіль поряд з будівлею територіального центру комлектування (ТЦК).