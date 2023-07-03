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КонфліктиЧехія

Владу Чехії зацікавила діяльність "культурного центру" РФ

Олександр Куницький
25 хв. тому

Російська культустанова в Празі займалася поширенням антиукраїнської пропаганди. Тепер її діяльність розслідують слідчі органи.

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Прага
ПрагаФото: Anna-Marie Krizova/CTK/dpa/picture alliance

Чеські слідчі органи розслідують діяльність російського культурного центру в Празі, яким керує підсанкційне в Європейському Союзі російське держагентство "Россотрудничество", повідомляє у понеділок, 3 липня, Чеське телебачення.

Зазначається, що окрім розслідування, влада Чехії вивчає можливість внесення центру до санкційного списку. За даними чеського мовника, будівля центру, яка також відома як "Російський дім", відкривається лише кілька разів на місяць для проведення запланованих заходів, а в інший час закрита для відвідувачів. Водночас всі працівники установи - близько десяти співробітників - мають дипломатичний статус.

Попри досить спорадичну роботу центр веде активну діяльність на вебсайтах і в соціальних мережах. Зокрема, нещодавно він поширив промову президента РФ Володимира Путіна, в якій той стверджував, що Росія нібито веде "битву за майбутнє і відбиває агресію неонацистів та їхніх господарів".

Крім того, центр опублікував і переклав чеською мовою брошуру з антиукраїнською пропагандою. В ній йдеться, що українські військові та нібито "нацистські війська в Маріуполі свідомо вбивали мирне населення".

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Нагадаємо, у листопаді 2022 року чеський парламент визнав "нинішній російський режим терористичним". А у квітні цього року уряд Чехії вніс главу Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила до національного списку санкцій через його підтримку війни РФ проти України.

Також уряд Чехії скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству в Празі та дипломатичним представництвам в інших містах право на безкоштовне користування землею.

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