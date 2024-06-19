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У бюджет ЄС заклали 15 млрд євро для України на 2025 рік

Валерій Сааков
19 червня 2024 р.

У Брюсселі планують надати Україні наступного року 4,3 мільярда євро допомоги у вигляді грантів, а 10,9 мільярда - кредитами. Єврокомісія заклала це в проєкт бюджету Євросоюзу на наступний рік.

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Євробанкноти
Єврокомісія заклала 15 мільярдів євро для України в бюджет ЄС на 2025 рікФото: Burkhard Schubert/Future Image/IMAGO

Україна залишатиметься серед пріоритетів щодо видатків для Європейського Союзу впродовж наступного року. На це вказує представлений Єврокомісією в середу, 19 червня, проєкт бюджету ЄС на 2025 рік.

Як повідомляє офіційний вісник ЄС, у бюджет заклали понад 15 мільярдів євро допомоги Україні, з яких 4,3 млрд надійде у вигляді грантів у межах програми Ukraine Facility, а ще 10,9 млрд - у вигляді кредитів.

"Важливо, що це забезпечить стабільну та передбачувану підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Обсяг бюджету ЄС - майже €200 млрд

Загалом бюджету Євросоюзу на 2025 рік зверстано в сумі 199,7 мільярда євро.

Як повідомлялося, на саміті G7 ухвалили рішення про виділення Україні фінансової допомоги на 50 млрд доларів, котра надійде у вигляді кредитів, однак для погашення позики застосовуватимуться доходи від заморожених на Заході російських активів, зокрема коштів і цінних паперів, що належать Центральному банку РФ.

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