У бюджет ЄС заклали 15 млрд євро для України на 2025 рік

У бюджет ЄС заклали 15 млрд євро для України на 2025 рік19 червня 2024 р.
Україна залишатиметься серед пріоритетів щодо видатків для Європейського Союзу впродовж наступного року. На це вказує представлений Єврокомісією в середу, 19 червня, проєкт бюджету ЄС на 2025 рік.
Як повідомляє офіційний вісник ЄС, у бюджет заклали понад 15 мільярдів євро допомоги Україні, з яких 4,3 млрд надійде у вигляді грантів у межах програми Ukraine Facility, а ще 10,9 млрд - у вигляді кредитів.
"Важливо, що це забезпечить стабільну та передбачувану підтримку України", - йдеться в повідомленні.
Обсяг бюджету ЄС - майже €200 млрд
Загалом бюджету Євросоюзу на 2025 рік зверстано в сумі 199,7 мільярда євро.
Як повідомлялося, на саміті G7 ухвалили рішення про виділення Україні фінансової допомоги на 50 млрд доларів, котра надійде у вигляді кредитів, однак для погашення позики застосовуватимуться доходи від заморожених на Заході російських активів, зокрема коштів і цінних паперів, що належать Центральному банку РФ.