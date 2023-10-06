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У Брюсселі наступного тижня відбудеться "Рамштайн-16"

Максим Сидоржевський
6 жовтня 2023 р.

Пентагон анонсував особисту участь Ллойда Остіна та Чарльза Брауна у 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України 10 жовтня у Брюсселі.

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Міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умєров на "Рамштайні-15"
Ллойд Остін і Рустем Умєров під час "Рамштайна-15"Фото: Sean Gallup/Getty Images

Наступного вівторка, 10 жовтня, у Брюсселі відбудеться 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Як повідомили у Пентагоні 5 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін і новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун відвідають у цей день Брюссель для особистої участі у засіданні.

Як йдеться у повідомленні, Остін і Браун разом з міністрами оборони та вищим військовим керівництвом зі ще майже 50 країн обговорюватимуть "кризу в Україні, що триває, та подальшу підтримку з боку міжнародної спільноти, спрямовану на забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території".

Під час візиту до Брюсселя Остін також візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), яка пройде 12 жовтня.

Як раніше повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, в рамках цього засідання має відбутися зустріч міністрів країн-членів Альянсу з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим: "Офіційне знайомство міністра оборони з країнами-членами Альянсу в штаб-квартирі відбудеться в жовтні, коли проходитиме засідання міністрів оборони, на яке його запрошено в межах засідання ради (Ради Україна-НАТО. - Ред.)".

15-те засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 19 вересня на базі військово-повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині, стало дебютним для Умєрова на посаді міністра оборони України.

За підсумками зустрічі Остін заявив, що воно було присвячене підтримці України у створенні "надійних і боєздатних бойових сил у довгостроковій перспективі".

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