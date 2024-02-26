У Брюсселі фермери-страйкарі влаштували сутичку з поліцією

Сотні тракторів заблокували центральну частину Брюсселя. Під час протесту дійшло до сутичок фермерів і поліцейських - страйкарів поливали водометами, а в поліцію летіли пляшки й яйця.

Фермери-страйкарі під час акції протесту у понеділок, 26 лютого, заблокували центральну частину Брюсселя. Протестувати у столицю Бельгії вони з’їхалися на тракторах та іншій сільгосптехніці. Крім бельгійських, участь у акції взяли також фермери з Іспанії, Португалії та Італії.

Як повідомляє інформагенція dpa, сотні тракторів заблокували так званий Європейський квартал у Брюсселі, де розташовані будівля Єврокомісії та інших європейських інституцій. Водночас правоохоронці були змушені споруджувати барикади, щоб тримати страйкарів подалі від європейських установ.

Аграрії вимагали переглянути нинішню політику ЄС в галузі сільського господарства, зокрема щодо імпорту дешевої агропродукції, особливо з України, й регуляторної політики.

Сутички між страйкарями й поліцією

Під час акції страйкарі палили шини й запускали фаєри, а також спробували за допомогою тракторів розібрати поліцейські барикади. На додачу страйкарі розкидали сіно і розливали рідкий гній на дорогах, кидали в поліцію яйця.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу і водомети для гасіння пожеж.

Cтрайкарі розкидали сіно і розливали рідкий гній на дорогах Фото: Nicolas Maeterlinck/BELGA MAG/AFP/Getty Images

Протести на тлі засідання міністрів ЄС

Також цього дня міністри сільського господарства 27 країн-членів ЄС зібралися в Брюсселі, щоб розглянути пропозиції щодо спрощення Спільної аграрної політики ЄС (САП, САР), що викликає багато суперечок, пише dpa.

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Зокрема, міністри ЄС хочуть запропонувати фермерам більшу гнучкість у питаннях землекористування та перевірок фермерських господарств, щоб отримати фінансування з головного сільськогосподарського фонду блоку. Ще одним кроком назустріч аграріям стало попереднє відкликання суперечливої пропозиції Єврокомісії щодо норми про скорочення використання пестицидів.

У Мадриді фермери теж протестують

Цього ж дня аналогічна акція протесту відбулася й в столиці Іспанії Мадриді. Там фермери-страйкарі так само заблокували сільгосптехнікою головну вулицю міста, а також зібралися поблизу будівлі представництва Єврокомісії, вимагаючи, зокрема, справедливих цін на агропродукцію.

Нинішній страйк аграріїв став наймасшабніших з усіх їхніх попередніх аналогічних акцій протесту в Мадриді, зазначає dpa.